VIDEO: Skupina Peter Bič Project predstavuje novinku Všetko bude fajn

Bratislava 1. júla (TASR) – Skupina Peter Bič Project predstavila novinku Všetko bude fajn. Hudbu zložil Peter Bič, text napísal Michal Mifkovič. Spolu s novou skladbou predstavila kapela aj videoklip. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Skladba Všetko bude fajn je zároveň prvou skladbou spolupráce s textárom Michalom Mifkovičom. „Michal nám poslal niekoľko textov, ktoré sa mi hneď zapáčili, naskakovali mi rôzne melódie. Som rád, že sa naše cesty stretli, na novom albume bude určite viac ako jeden Michalov text,“ uviedol Peter Bič.







V klipe okrem skupiny účinkujú aj študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove a tiež kamaráti skupiny. Natáčanie prebiehalo v Stodole Zlatník a réžie sa ujal Jaroslav „Jaris“ Vaľko.



„Tak ako je pieseň divoká, tak som chcel, aby aj video malo tú správnu náladu, ako sa hovorí na východe - šalenoty. Tak sme sa 'šaleli' pri ohadzovaní tortami, skákaním do bazéna, divokým tancom, aby to malo tú správnu letnú náladu, keď máte pocit, že naozaj všetko je fajn,“ doplnil režisér.



Skupina Peter Bič Project predstavuje nové skladby z pripravovaného albumu. Rovnako tiež pripravila letné koncerty, takže sa im začína poriadne horúce pracovné leto. „Okrem toho, že postupne nahrávame a finalizujeme nové skladby, vyrážame aj na koncerty, medzi ľudí, a to nás nesmierne teší. O to viac, že prvý koncert 3. júla v Košiciach je momentálne vypredaný,“ hovorí líder kapely a dodáva: „Naša nová skladba má v sebe poriadny náboj energie, ktorú momentálne potrebujeme asi všetci. Odviazali sme sa už pri jej nahrávaní a videoklip tomu dal ten správny obraz.“



„Teším sa na to, keď si zaspievame nielen túto, ale aj ďalšie naše skladby pod holým nebom, a že naozaj všetko bude fajn,“ uzatvára Peter Bič.



Sériu letných koncertov začínajú v Košiciach, ďalšími mestami budú Myjava (31. 7.), Kežmarok (14. 8.), Banská Štiavnica (28. 8.), Trenčín (10. 9.) a Bratislava (12. 9.).