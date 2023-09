Skupina Peter Bič Project vydáva vinylovú výberovku To najlepšie z nás

Bratislava 4. septembra (TASR) - Po úspechoch, ktoré priniesli albumy Labyrint a Hlava, sa skupina Peter Bič Project rozhodla vydať prvýkrát prierez svojej tvorby a rovno na vinylovej LP platni. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Kompilácia ponúka rovný tucet známych piesní, sú nimi Maky, Hlava, Sekera, Chalúpka, Všetko bude fajn, Tam za tou bránou, Nedívaj sa tak, Čoskoro, Z výšky, Máj, Skúšame sa nájsť a Stoj.



"Rozhodli sme sa urobiť prierez obdobím, ktoré považujem za naozaj veľmi úspešné pre skupinu. Som naozaj veľmi rád, že z mnohých pesničiek sa stali hity, ktoré spoločne s nami spievajú na koncertoch aj naši poslucháči, fanúšikovia a za to im veľmi pekne ďakujeme. A keďže sme ešte žiaden album nevydali ako vinyl, rozhodli sme sa práve pre tento typ nosiča," hovorí o vinylke Peter Bič a dodáva: "Mám z toho radosť, je to taký ďalší pomyselný krok v pôsobení skupiny. Výber jednotlivých skladieb nebol ľahký a všetky by sa nám na album aj tak nepomestili."



Líder kapely predostrel aj ďalšie plány do konca roka. "Pracujeme na nových pesničkách a pripravujeme sa na jesennú časť nášho turné, kde si môžeme pozrieť reakcie nášho publika na nové skladby. Zároveň by sme chceli ešte priniesť záznam z našich jarných koncertov. A niekde medzi tým by sme ešte chceli natočiť klip k novinke, ktorú pomaly finalizujeme. Je toho naozaj dosť," doplnil Peter Bič.