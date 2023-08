Skupina Puding pani Elvisovej predstavila videoklip k novinke Svetová

Bratislava 10. augusta (TASR) - Skupina Puding pani Elvisovej pokračuje s vydávaním nových singlov a videoklipov z pripravovaného albumu. Tentokrát uvádzajú novinku s názvom Svetová spolu s videoklipom, ktorý vznikal v štyroch rôznych krajinách a šiestich mestách.



"Asi nie sme jediní, ktorí si všimli, že koľko rôznych svetov u nás dokáže koexistovať na reklamných plochách ako napríklad svet kobercov, svet nápojov či svet záhradných stoličiek, ale možno sme prví, ktorí o tom napísali pesničku. Je to smiešne a trochu tragikomické zároveň," hovorí o inšpirácii ku vzniku novej skladby člen skupiny Peter "Pino" Ungvölgyi.



Videoklip vznikal opäť v réžii samotnej kapely a bol nakrúcaný na mobil. "Pôvodná predstava bola, že natočíme video, v ktorom bude hlavným motívom vizuálny smog, ale keď sme si pozreli prvú pracovnú verziu, museli sme to zavrhnúť, lebo sme sa nedokázali pozerať na to, aké je to škaredé. Nakoniec sme sa dohodli, že to vezmeme do svojich rúk a každý natočí svoj part na telefón práve tam, kde sa bude v tom čase nachádzať," priblížil proces tvorby videoklipu Miloš Rabatin.



Keďže kapela v tom čase bola trochu rozcestovaná, do videoklipu sa dostali zábery zo štyroch rôznych krajín a šiestich miest, boli nimi Miláno, Graz, Karlove Vary, Praha, Bratislava a Košice. Tieto mestá dávajú názvu skladby Svetová ďalší rozmer.







Svetová klip: