Skupina Škwor predstaví album Tváře smutnejch hrdinů na koncertoch

Bratislava 2. júla (TASR) - Už je to viac než pol roka, odkedy albumová novinka Tváře smutnejch hrdinů skupiny Škwor uzrela svetlo sveta. Doposiaľ ju však populárna česká kapela nemohla fanúšikom predstaviť naživo. Vďaka podpore fanúšikov získal album za doterajší predaj zlatú i platinovú platňu Supraphonu. Škwor sa im poďakoval exkluzívnym živým prenosom z odovzdávania na svojom Instagrame, počas ktorého akusticky zahrali i dve piesne z nového albumu. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Tento live stream bol náš úplne prvý. Nie sme veľmi na podobné veci, ale prevzatie týchto ocenení bola príležitosť si to vyskúšať. Väčšinou sa totiž tieto ceremoniály odohrávajú na nejakom veľkom koncerte alebo turné, ale v dobe, keď nebola šanca sa s fanúšikmi inak stretnúť, to bola ideálna možnosť, ako im tento zážitok sprostredkovať. Je to de facto predovšetkým ich zásluha, tak sme chceli, aby toho boli súčasťou,“ komentuje bubeník Škwor Martin Pelc živý prenos, ktorý sa uskutočnil v pražskej predajni Musicpoint za účasti zástupcov Supraphonu i manažéra kapely.



Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu sú pre kapelu i nemalý tábor jej fanúšikov aktuálne hlavnou témou najmä koncerty. Najbližší program začínajú už 3. júla v Holýšove a dva dni nato v Českých Budějoviciach.