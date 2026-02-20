Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Magazín

Skupina Škwor v Košiciach opäť úspešne

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Škwor, jedna z popredných českých rockových skupín je opäť na Slovensku.

Autor TASR
Košice 20. februára (TASR) - Škwor, jedna z popredných českých rockových skupín je opäť na Slovensku. V rámci Blíž k vám Tour 2026 má naplánovaných šesť koncertov, prvý z nich odohrali vo štvrtok večer (19. 2.) v Košiciach. So slovenskými fanúšikmi sa už “škworci” stretli na koncertných šnúrach v rokoch 2023 a 2025, takže sa už navzájom poznajú, čo búra pomyselnú hranicu medzi pódiom a hľadiskom.

Na hudobnej scéne sú od roku 1998, ich prvý názov bol Skwar, ktorý po čase zmenili na Škwor. Na svojom konte majú do dnešného dňa jedenásť radových albumov, takže majú z čoho vyberať a do playlistu zaradili skladby z celého obdobia. Začali skladbou Kámen z albumu Drsnej kraj, vydaného v roku 2011, druhou bola Kolikrát z albumu Hledání identity (2025), treťou Pocit viny z najnovšieho albumu Sobě Věrnej (2023), z albumu Tváře smutnejch hrdinů (2020) zahrali dve skladby Když vlky žene z lesů hlad a To je můj svět.

V ďalšej časti koncertu prišli na rad piesne Pokřivenej pohled, Sympaťák, Sobě věrnej, Sama, Čistej stůl, Mý slzy neuvidíš, Už je to tak dávno či Celebrity. Štrnástou v playliste bola skladba Ráno, po nej Do tmy, Omyly a pády, Spoutanej, Pohledy studený, Máme tu problém, Zlo mezi námi, Může sa stát a Pravda bolí.

Do samého záveru vybrali songy Tak to jsme my a Příkaz zněl jasně. Fanúšikovia čakali na hádam najväčší hit Síla starejch vín, ktorú dostali ako prvý prídavok. Skladba má na YouTube viac ako 90 miliónov vzhliadnutí, je z albumu Sliby a lži, vydaného v septembri 2013. Záverečnou bodkou bola pieseň Sraž nás na kolena, čo je česká verzia anglického originálu Shout od skupiny Tears For Fears z roku 1984.

Štvoricu Škwor dnes tvoria Petr Hrdlička (voc,g), Tomáš Kmec (bg), Jan Chudan (g) a Martin Pelc (ds), pričom prví dvaja patria k zakladateľom skupiny. V Košiciach fanúšikom predviedli to, čo ich zdobí - skvelé koncerty, plné energie a dynamiky. Fanúšikovia nešetrili dlane, pri niektorých pesničkách pridali aj spev, najmä pri hite Síla starejch vín, čo milo prekvapilo a zároveň aj potešilo kapelu. Výborná atmosféra vládla v športovej hale po celý čas. Turné pokračuje už dnes (20. 2.) v Žiline, deň nato (21.2.) sa predstavia v Trenčíne.

Väčšinu textov pre kapelu napísal Petr Hrdlička. „Texty píšem o veciach, ktoré sú okolo mňa, ktoré sám zažívam alebo to zažíva moje okolie. Niekedy nosím v hlave nejakú tému tak dlho, než príde tá správna chvíľa ju spracovať alebo keď prinesú chlapci nejaký hudobný námet, ktorý mi k tej téme pasuje,“ povedal pre TASR po koncerte.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 19. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia