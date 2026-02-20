< sekcia Magazín
Skupina Škwor v Košiciach opäť úspešne
Škwor, jedna z popredných českých rockových skupín je opäť na Slovensku.
Autor TASR
Košice 20. februára (TASR) - Škwor, jedna z popredných českých rockových skupín je opäť na Slovensku. V rámci Blíž k vám Tour 2026 má naplánovaných šesť koncertov, prvý z nich odohrali vo štvrtok večer (19. 2.) v Košiciach. So slovenskými fanúšikmi sa už “škworci” stretli na koncertných šnúrach v rokoch 2023 a 2025, takže sa už navzájom poznajú, čo búra pomyselnú hranicu medzi pódiom a hľadiskom.
Na hudobnej scéne sú od roku 1998, ich prvý názov bol Skwar, ktorý po čase zmenili na Škwor. Na svojom konte majú do dnešného dňa jedenásť radových albumov, takže majú z čoho vyberať a do playlistu zaradili skladby z celého obdobia. Začali skladbou Kámen z albumu Drsnej kraj, vydaného v roku 2011, druhou bola Kolikrát z albumu Hledání identity (2025), treťou Pocit viny z najnovšieho albumu Sobě Věrnej (2023), z albumu Tváře smutnejch hrdinů (2020) zahrali dve skladby Když vlky žene z lesů hlad a To je můj svět.
V ďalšej časti koncertu prišli na rad piesne Pokřivenej pohled, Sympaťák, Sobě věrnej, Sama, Čistej stůl, Mý slzy neuvidíš, Už je to tak dávno či Celebrity. Štrnástou v playliste bola skladba Ráno, po nej Do tmy, Omyly a pády, Spoutanej, Pohledy studený, Máme tu problém, Zlo mezi námi, Může sa stát a Pravda bolí.
Do samého záveru vybrali songy Tak to jsme my a Příkaz zněl jasně. Fanúšikovia čakali na hádam najväčší hit Síla starejch vín, ktorú dostali ako prvý prídavok. Skladba má na YouTube viac ako 90 miliónov vzhliadnutí, je z albumu Sliby a lži, vydaného v septembri 2013. Záverečnou bodkou bola pieseň Sraž nás na kolena, čo je česká verzia anglického originálu Shout od skupiny Tears For Fears z roku 1984.
Štvoricu Škwor dnes tvoria Petr Hrdlička (voc,g), Tomáš Kmec (bg), Jan Chudan (g) a Martin Pelc (ds), pričom prví dvaja patria k zakladateľom skupiny. V Košiciach fanúšikom predviedli to, čo ich zdobí - skvelé koncerty, plné energie a dynamiky. Fanúšikovia nešetrili dlane, pri niektorých pesničkách pridali aj spev, najmä pri hite Síla starejch vín, čo milo prekvapilo a zároveň aj potešilo kapelu. Výborná atmosféra vládla v športovej hale po celý čas. Turné pokračuje už dnes (20. 2.) v Žiline, deň nato (21.2.) sa predstavia v Trenčíne.
Väčšinu textov pre kapelu napísal Petr Hrdlička. „Texty píšem o veciach, ktoré sú okolo mňa, ktoré sám zažívam alebo to zažíva moje okolie. Niekedy nosím v hlave nejakú tému tak dlho, než príde tá správna chvíľa ju spracovať alebo keď prinesú chlapci nejaký hudobný námet, ktorý mi k tej téme pasuje,“ povedal pre TASR po koncerte.
Na hudobnej scéne sú od roku 1998, ich prvý názov bol Skwar, ktorý po čase zmenili na Škwor. Na svojom konte majú do dnešného dňa jedenásť radových albumov, takže majú z čoho vyberať a do playlistu zaradili skladby z celého obdobia. Začali skladbou Kámen z albumu Drsnej kraj, vydaného v roku 2011, druhou bola Kolikrát z albumu Hledání identity (2025), treťou Pocit viny z najnovšieho albumu Sobě Věrnej (2023), z albumu Tváře smutnejch hrdinů (2020) zahrali dve skladby Když vlky žene z lesů hlad a To je můj svět.
V ďalšej časti koncertu prišli na rad piesne Pokřivenej pohled, Sympaťák, Sobě věrnej, Sama, Čistej stůl, Mý slzy neuvidíš, Už je to tak dávno či Celebrity. Štrnástou v playliste bola skladba Ráno, po nej Do tmy, Omyly a pády, Spoutanej, Pohledy studený, Máme tu problém, Zlo mezi námi, Může sa stát a Pravda bolí.
Do samého záveru vybrali songy Tak to jsme my a Příkaz zněl jasně. Fanúšikovia čakali na hádam najväčší hit Síla starejch vín, ktorú dostali ako prvý prídavok. Skladba má na YouTube viac ako 90 miliónov vzhliadnutí, je z albumu Sliby a lži, vydaného v septembri 2013. Záverečnou bodkou bola pieseň Sraž nás na kolena, čo je česká verzia anglického originálu Shout od skupiny Tears For Fears z roku 1984.
Štvoricu Škwor dnes tvoria Petr Hrdlička (voc,g), Tomáš Kmec (bg), Jan Chudan (g) a Martin Pelc (ds), pričom prví dvaja patria k zakladateľom skupiny. V Košiciach fanúšikom predviedli to, čo ich zdobí - skvelé koncerty, plné energie a dynamiky. Fanúšikovia nešetrili dlane, pri niektorých pesničkách pridali aj spev, najmä pri hite Síla starejch vín, čo milo prekvapilo a zároveň aj potešilo kapelu. Výborná atmosféra vládla v športovej hale po celý čas. Turné pokračuje už dnes (20. 2.) v Žiline, deň nato (21.2.) sa predstavia v Trenčíne.
Väčšinu textov pre kapelu napísal Petr Hrdlička. „Texty píšem o veciach, ktoré sú okolo mňa, ktoré sám zažívam alebo to zažíva moje okolie. Niekedy nosím v hlave nejakú tému tak dlho, než príde tá správna chvíľa ju spracovať alebo keď prinesú chlapci nejaký hudobný námet, ktorý mi k tej téme pasuje,“ povedal pre TASR po koncerte.