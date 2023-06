Skupina Slza prichádza s letným songom Není to tak zlý

Bratislava 24. júna (TASR) - Skupina Slza vydáva novú pieseň Není to tak zlý. O pozitívne ladený text songu s chytľavým refrénom sa postaral spevák Petr Lexa s Xindlom X, hudbu zložil Lexa spolu s gitaristom Lukášom Bundilom. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Po niekoľkých rokoch spoločného písania songov s ďalšími autormi je to vlastne tak trochu návrat do doby albumu Katarze a Holomráz, kedy pesničky vznikali presne takto – zobral som gitaru, sadol si a napísal pesničku," hovorí Lukáš Bundil, podľa slov ktorého sa tým vracia do doby, kedy ešte na singloch nespolupracoval s ostatnými umelcami.



Nie je žiadnym tajomstvom, že si Petr Lexa a Xindl X navzájom vypomáhajú s textami svojich piesní. "S Xindlom X sme sa v texte snažili zachytiť atmosféru blížiaceho sa leta, kedy človek potrebuje na nejakú dobu vypnúť a byť zase chvíľu vo vnútri free," približuje význam piesne frontman Slzy Petr Lexa.



Zamyslenie ani väčšiu hĺbku v texte fanúšikovia ale hľadať nemajú. "To ani nebolo cieľom. Vlastne sme len chceli ľuďom navnadiť pohodu a dobrú náladu. Rovnako tak som pristupoval aj k scenáru a réžii klipu. Mám pocit, že v oboch prípadoch sa to podarilo a zo songu aj klipu na vás hneď dýcha leto," dodal spevák.



S optimistickým textom piesne korešponduje tiež roadtripový videoklip. Držitelia Českého slávika v ňom nadväzujú na letnú pohodovú atmosféru, kedy s partiou kamarátov prechádzajú plní energie preslnenou sázavskou krajinou v červenom retro kabriolete. Úlohy scenáristu a režiséra sa opäť ujal Petr Lexa, o kameru sa postaral Michael Nováček, ktorý má na svedomí úspešný minuloročný videoklip k piesni Padám, ktorý so Slzou naspievala Pam Rabbit.





Není to tak zlý klip: https://www.youtube.com/watch?v=OEnIClSzkbI