VIDEO: Skupina Slza vydáva novinku Tak mi promiň

Bratislava 16. augusta (TASR) – Známa česká formácia Slza vydáva novinku s názvom Tak mi promiň. Na interpretácii sa objavila speváčka a influencerka Dominique Alagia, úlohu terapeutky stvárnila herečka Dana Batulková. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Nový singel vznikal už na začiatku tohto roka, v júni sa k nemu spevák Petr Lexa vrátil. Zárodky spolupráce s Alagia sa však začali rodiť už predtým. Lexa na speváčku po prvýkrát narazil asi pred rokom na TikToku, kde spievala coververziu Someone You Loved od Lewisa Capaldiho.



"Keď sme dorobili demo Tak mi promiň a padla otázka, či by sa tam nehodil nejaký ďalší neokukaný hlas na featuring, spomenul som si na ňu. Napísal som jej, poslal song, ona z neho bola nadšená a asi o dva týždne sme už vychádzali zo štúdia s hotovým singlom," uviedol pre médiá spevák.







K singlu vznikol aj symbolický farebný videoklip v pôsobivých retro interiéroch, ktorého réžie sa podobne ako pri tracku Padám zhostil Lexa v spolupráci s Pam Rabbit.



"Po skúsenosti s Padám, keď sme si vymysleli, zrežírovali a zostrihali klip sami spoločne s Pam, som vedel, že si to tu chcem tiež zopakovať. Vymyslel som prvotný námet, Pam mi ho potom pomohla prepísať do scenárovej podoby, dal som dokopy celý tím, lokácie, rekvizity a ujal sa réžie," približuje Lexa a dodáva: "Teraz si spätne hovorím, že to bolo možno veľké 'sústo', ale neskutočne som si to užil, možno aj práve vďaka super tímu. Všetci odviedli skvelú prácu a hlavne na pľac priniesli úžasnú energiu, bez toho to jednoducho nejde. Pôsobivé video vyšperkovala svojím nezameniteľným hereckým prejavom aj populárna česká herečka Dana Batulková. Z výsledku mám obrovskú radosť."