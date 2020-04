Skupina Smola a Hrušky predstavila novinku Kvások a Ja

Bratislava 10. apríla (TASR) – Skupina Smola a Hrušky predstavuje novinku v podobe piesne Kvások a Ja. Líder kapely Jozef Spoko Kramár na chalupe upiekol prvé domáce rožteky z kvásku, a to ho inšpirovalo aj pri tvorbe novej pesničky. TASR informoval PR manažér Martin Hlavatý.



„Keď som sa počas nášho prvého živého online koncertu spýtal fanúšikov, čo robia v týchto chvíľach, medzi rôznymi odpoveďami bola aj táto: Pozorujem, ako kysne kvások. Prišlo mi to v danú chvíľu dosť vtipné. Následne som len tak z plezíru začal v priamom prenose skladať pesničku o kvásku a sľúbil som fanúšikovi, že ju čoskoro dokončím. Zhodou okolností som ani nerátal, že v ten istý deň, keď začnem so skladaním novej pesničky nám pošle kamarátka skutočný kvások. Doma boli zrazu dva kvásky, jeden živý a druhý pesničkový. Skladbu som opäť nahral na chalupe a okrem kvásku som do toho zapojil tému sedenia doma, izolácie, nudy a toho, že umelci žijeme v ťažkých časoch, keď sa obávame o svoju existenciu a naše miesto vo svete. Verím, že sa raz všetko vráti do starých koľají, budeme môcť koncertovať a ľudom rozdávať radosť. Na druhej strane je to ukážka, že aj v takýchto časoch sa vieme baviť a potešiť sami seba aj fanúšikov,“ uviedol pre médiá Jozef Kramár.



Po skladbe Nasaďme si Hrušky je to ďalšia skladba s aktuálnou témou. „Na rozdiel od predchádzajúcej skladby táto novinka prešla postprodukciou a mixážou Paľa Fecíka, keď sme všetko riešili online. V klipe mal prsty aj náš fanúšik Daniel Buc, ktorý z nudy doma vytvoril video s animovanou postavičkou a napadlo mi, že ho oslovím, či by chcel spolupracovať na klipe. Potešilo ho to a tak sme v priebehu troch dní vytvorili klip len pomocou smartfónov, ktoré disponujú rozšírenou realitou. O výslednú podobu klipu sa postaral dlhoročný kamarát a kameraman Pavol Varga. Je to už štvrtá skladba v tomto roku pre kapelu Smola a Hrušky alebo pre sólový projekt Spoko a navyše ide o tretí song, ktorý vznikol spontánne a bez dlhých priprav,“ dodáva líder kapely.



Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov/Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria Na Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Hit či Svokra.











Kvások a Ja klip: www.youtube.com/watch?v=cGko28sNa08