Skupina Tata Bojs vydáva nové vinylové EP25

Bratislava 27. februára (TASR) - Obľúbená česká formácia Tata Bojs vydáva tento týždeň nové vinylové EP25. Novinka prináša single Bůh má problém, Slovní, Novej člověk a Chybí prázdno, ktoré vyšli digitálne v predchádzajúcich mesiacoch, plus bonusovú skladbu - prerábku L'amour od Clarinet Factory - L'amour en mai 1968. Tata Bojs prvýkrát predstavili a pokrstili EP25 v utorok 25. februára vo vypredanom Fórum Karlín. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"EP25 malo byť vlastne len také skrátenie čakania na ďalší album, ktorý máme už nejakú dobu rozpracovaný. Trochu paradoxne nás jeho príprava od dokončenia celého albumu dosť zdržala. Asi je to i tým, že nevieme robiť veci napoly, tak ich robíme celé a ešte s bonusom - hudobným i vizuálnym. Každej pesničke sme dopriali vlastného zvukového majstra a v niektorých prípadoch i hudobného hosťa. Pri výbere samotných skladieb na EP25 sme kládli dôraz na pestrosť nálad a energií, ktoré sme schopní ako kapela v súčasnej dobe vygenerovať," komentuje novinku EP25 frontman Milan Cais.



"Je nám jasné, že v dnešnej dobe už na počúvanie hudby bohato stačí nehmotné digitálne šírenie. Stále však patríme k hudobným fanúšikom, ktorí majú radi, keď môžu držať v rukách krásne vypracovaný hudobný nosič. Pretože, keď je čo držať, tak je aj čo pustiť," dodáva ďalší člen kapely Mardoša.



Všetky štyri nové single, z ktorých každý ukazuje Tata Bojs v trochu inej polohe - od dynamickej tanečnosti cez jemnosť i zádumčivosť až po gitarovú ostrosť - kapela predstavila naživo 25. februára 2025 v zaplnenom Fórume Karlín. Stalo sa tak symbolicky v deň, kedy bolo EP25 prvýkrát fyzicky k dispozícii i slávnostne pokrstené. Do obľúbeného pražského koncertného priestoru sa Tata Bojs plánujú budúci rok vrátiť a nie je náhoda, že sa tak stane 26. februára 2026.