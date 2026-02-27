< sekcia Magazín
Skupina Tata Bojs vydáva nový album V původním snění
Nové piesne vznikli v uplynulom roku v štúdiách Gui-tón, resp. SONO Records, a producentsky za nimi stojí opäť Milan Cais a Dušan Neuwerth.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Známa česká skupina Tata Bojs vydáva nový, v poradí 11. radový album V původním snění. Predstavila ho 26. februára, presne v deň ich dlho vopred vypredaného koncertu v pražskom Forume Karlín, kde Tata Bojs V původním snění slávnostne uviedli do života a predstavili hneď niekoľko noviniek naživo. Do Karlína sa „Tatáči“ vrátili po roku a jednom dni od koncertu 25. 2. 2025, ktorý bol dlho dopredu vypredaný. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
„Dokončiť nový album je pre kapelu vždy veľká udalosť. Toto je asi naša najdlhšia prestávka medzi vydaním albumov, avšak na nových pesničkách sme začali pracovať v podstate hneď po dokončení Jedna nula. Lenže to bola tá divná doba covidová. Potom sme tiež pracovali s Markom Najbrtom na celovečernom dokumente tata_bojs.doc a celkom dosť koncertovali. Minulý rok vo Fóre, keď sme krstili EP25, sme odštartovali takú hru s číslami a koncertný koncept 25. 2. 2025 - 26. 2. 2026. Od numerológie je k astrológii, vesmíru a sneniu už len kúsok. Takže skutočnosť, že máme na obale albumu slnečnú korónu, sa mi zdá celkom výstižná,“ uvádza frontman kapely Milan Cais 11. dlhohrajúci štúdiový opus Tata Bojs, ktorý okrem štyroch piesní z vlaňajšieho EP25 a decembrového singla Třetí osoba prináša šesť ďalších noviniek.
Nové piesne vznikli v uplynulom roku v štúdiách Gui-tón, resp. SONO Records, a producentsky za nimi stojí opäť Milan Cais a Dušan Neuwerth. Autorsky je vo väčšine prípadov album dielom všetkých členov kapely, o texty sa už tradične postarali Milan Cais a Mardoša.
Album otvára a v podobe samostatného singla predznamenáva šesťminútová tanečná skladba Továrna na sny, kde si Tata Bojs s odkazom na názov albumu pohrávajú v textoch s ich obľúbenou filmovou tematikou.
„Zaujímavosťou vzniku tejto piesne je, že sme s Mardošom ten text napísali spolu, a pritom každý zvlášť. Čo je oxymoron, ale vysvetlím. Každý sme priniesli na sústredenie text s filmovou tematikou, samozrejme, každý to poňal po svojom. Robiť ale dve pesničky na podobnú tému na jeden album nám prišlo ako blbosť, tak sme z každého textu vybrali to najlepšie a spojili to do jedného celku. Napodiv to do seba zaklaplo,“ vysvetľuje Milan Cais.
Kontrastom k spomínaným skladbám je napríklad pieseň Umělá, netradičný krehký milostný duet s hosťujúcou Sárou Vondráškovou. Podobnú náladu nesú i piesne Alibistická a Mlčení. Naopak Holandský kakao je okúzľujúca pesnička, ktorá evokuje spomienky na detstvo v dobe, keď kakao z Holandska bolo kulinárskym fenoménom.
