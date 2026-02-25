< sekcia Magazín
Škwor: Hudba nás stále baví
Skupina má za sebou tri koncerty v Košiciach, Žiline, Trenčíne a pred sebou ešte tri vo Zvolene (26. 2.), Nitre (27. 2.) a Bratislave (28. 2.).
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Popredná česká hardrocková skupina Škwor cestuje v týchto dňoch po Slovensku na turné Blíž k vám Tour 2026. Na scéne je 28 rokov, hrdí sa veľkou fanúšikovskou základňou doma v Česku a dobre ju poznajú priaznivci aj na Slovensku. Šesť koncertov si vo februári naplánovali na Slovensku, tri z nich už majú úspešne za sebou. Po desiatkach koncertov na festivaloch, v športových halách si tentoraz zvolili hudobné kluby.
Dvojica muzikantov Petr Hrdlička (gitara, spev) a Tomáš Kmec (basgitara) bola v roku 1998 pri založení skupiny, ktorej dali názov Skwar. V roku 2000 sa zúčastnili na súťaži mladých kapiel Rock Made In Gambrinus, úspech si však nezískali, podobne ako ich debutový album Mayday. Názov kapely si zmenili na Škwor a vydali album Vyhlašuju boj, ako predskokan cestujú na turné so skupinou Kabát.
Fanúšikovská základňa sa rozširuje, za album Vyvolenej získali zlatú platňu, v roku 2007 koncertujú na vlastnom samostatnom turné. V roku 2011 vydávajú CD a DVD Drsnej kraj, ktoré bolo najpredávanejším albumom v ČR a prinieslo kapele zlatú platňu.
Na jeseň 2013 vydali úspešný album Sliby a Lži, z neho je aj megahit Síla starejch vín, ktorá má YouTube viac ako 90 miliónov pozretí. V roku 2023 oslávili 25 rokov na dvojici koncertov 6. a 7. októbra 2023 v pražskej hale O2 Universum, záznam koncertu vyšiel na CD aj DVD, zároveň vydávajú aj jedenásty štúdiový album Sobě věrnej. Na jeseň ohlasujú vydanie nového albumu.
„Tým, že sme hrali väčšinou veľké akcie, tie menšie nám už chýbali. V halách je človek ďaleko od ľudí, je to úplne iné, cítime sa tam skoro ako sami. Tie menšie kluby, v ktorých tu hráme, to je úplne iná atmosféra, veľmi nás to baví,“ povedal pre TASR Hrdlička.
„Pravdupovediac táto Blíž k vám Tour vznikla tu pred rokom. V Česku jazdíme už päť rokov iba veľké haly a nám to už veľmi chýbalo. A tu na Slovensku sme si to vlastne osviežili, tá blízkosť toho publika bola pre nás po dlhej dobe úplne skvelý pocit, kvôli tomu sme urobili prvé česko-slovenské turné,” doplnil Kmec.
„Nám sa stala neuveriteľná vec, my dvaja s Tomášom sme v kapele najstarší a Škworom sa živíme 23 rokov, čo je, ako robiť niečo, čo ťa baví a krásne sa tým uživiť. To je neuveriteľné, je to v podstate zázrak, toto si celú dobu žijeme. Pre nás bolo tých 25 rokov úžasných,“ doplnil Hrdlička.
