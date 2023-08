Škwor oslávi štvrťstoročie narodeninovým turné na Slovensku

Bratislava 8. augusta (TASR) - Legendárna česká formácia Škwor zavíta v rámci svojich tohtoročných narodeninových osláv aj na Slovensko. Fanúšikovia sa môžu tešiť na najväčšie hity i na najnovšie skladby z pripravovaného albumu Sobě věrnej, ktorý uzrie svetlo sveta v októbri. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Celých 25 rokov na scéne, nespočetné množstvo vystúpení a vypredaných koncertov vo všetkých najväčších českých kultúrnych stánkoch od legendárnej Veľkej Lucerny až po O2 Arénu, desiatky miliónov pozretí na YouTube, desať radových albumov a početná zbierka zlatých a platinových platní, to je obdivuhodná bilancia doterajšej úspešnej kariéry energickej českej rockovej kapely, ktorá tento rok oslavuje okrúhle narodeniny. V rámci štvrťstoročia svojej existencie privezie svoju koncertnú šou v novembri aj na Slovensko.



Fanúšikovia sa môžu tešiť tiež na úplné novinky z pripravovaného nového albumu Sobě věrnej, ktorý vychádza v októbri. Ako je u partie okolo frontmana Petra Hrdličku dobrým zvykom, živé vystúpenia sú vyladené do najmenších detailov od svetiel a zvuku cez pyrotechnické efekty až po dizajn pódia, pôsobivú scénu a celkovú produkciu na svetovej úrovni v rámci svojho žánru.



Slovenské turné kapely sa začne 3. novembra vo Zvolene a skončí 2. decembra v Žiline. Kapela zavíta do šiestich slovenských miest, okrem Zvolena a Žiliny zahrá aj v Nitre, Košiciach, Bratislave a Trenčíne.