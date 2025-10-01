< sekcia Magazín
Sladké bez kompromisov: Ako Schär mení svet bezlepkových dobrôt
Keď cukrárka a zároveň celiatička Ana hovorí o svojich muffinoch, spomína vôňu, vláčnosť a radosť, ktorú prinášajú. Schär stavia na jej umení a prináša sladkosti, ktoré sú lahodné aj bez lepku. Niektorí hrdinovia nenosia plášť – nosia zásteru!
Autor OTS
Bratislava 1. októbra (OTS) - Kvalita nevzniká náhodou. Za každým kúskom sušienky, či muffinu stojí tím ľudí, ktorí ich s láskou do detailov formujú. V pekárni Schär sa denne miešajú vedomosti, remeselná zručnosť s vášňou a výsledkom sú bezlepkové produkty, ktoré rozvoniavajú i chutia a vychutnať si ich môže každý.
Cukrárka, ktorá vie, čo znamená potešenie
Ana nie je len cukrárka. Je aj celiatička. Jediným liekom na jej ochorenie je stravovanie bez lepku.
„Presne viem, aké je to hľadať sladkosť, ktorá nie je len náhradou, ale skutočným potešením. Rozumiem, aké dôležité je cítiť sa pri stole vítaná, aj keď nemôžem jesť lepok,“ hovorí Ana. Preto ju veľmi teší, že môže prinášať radosť ľuďom so špecifickými výživovými potrebami. Osobná skúsenosť je pre ňu zároveň veľkou motiváciou. „Každý recept pripravujem tak, aby priniesol bohatú chuť, príjemnú textúru a neodolateľnú vôňu,“ dodáva cukrárka.
Od surovín k zážitku
„Výroba bezlepkových cukroviniek si vyžaduje zvláštnu pozornosť v porovnaní s tradičným spracovaním, ako aj použitie špeciálnych technológií, ktoré sú vyvinuté s ohľadom na prácu s bezlepkovými surovinami,“ zdôrazňuje Ana. Výber ingrediencií je rovnako starostlivý, ako keď pečieme doma pre svojich blízkych – s láskou a túžbou priniesť radosť. Vďaka tejto kombinácii vznikajú výrobky, ktoré nie sú len sladkosťou, ale remeselným dielom.
Sladkosti pre každého
Či už máte radi jednoduchú vanilkovú chuť, intenzívne čokoládové tóny alebo ovocnú sviežosť, Schär má pre každého niečo.
„Ja osobne nedokážem odolať našim bezlepkovým muffinom,“ priznáva Ana. Ak by ste ich chceli ochutnať, môžete si vybrať vynikajúce Muffiny Choco alebo voňavé Muffiny Apricot. „Vyrábame ich približne 40 za minútu – no každý jeden si zachováva mäkkosť, vláčnosť a chuť, ktorou si vás získa!“
Luxusná bezlepková výhra: súťaž o nákup v hodnote 300 eur
Prekvapenie so Schär pokračuje aj u vás doma. Zapojte sa do súťaže o nákup v hodnote 300 eur v e-shope spoločnosti Dr.Schär. Na webe Schär si zahrajte hru, v ktorej odpoviete na otázky o kvalite, výžive a našom záväzku „To najlepšie z nás“.
