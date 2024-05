Sladký dezert podľa Vilka. V máji si na ňom pochutíte aj bez lepku

Citrónovo-makový travel cake podľa Vilka

Bratislava 9. mája (OTS) - Potešte vašich najmilovanejších a prekvapte ich lahodným citrónovo-makovým dezertom od šikovného televízneho cukrára.Aby ste si mohli zamaškrtiť aj v prípade, že sa s lepkom príliš nekamarátite, najmladší účastník prvej série známej televíznej súťaže v pečení, Viliam Bajzík, pre vás pri príležitosti Medzinárodného dňa celiakie pripravil sladký recept v originálnom podaní. Všetko potrebné, vrátane bezlepkového a bezlaktózového sortimentu značky K-free , nájdete vždy za výhodnú cenu vo vašom Kauflande Vilko si právom získal srdcia mnohých Slovákov. Nezľakol sa ani toho najnáročnejšieho postupu, svoje dezerty aj dnes premieňa doslova na umelecké dielo. A trúfa si tiež na bezlepkové výzvy. Vyskúšajte jeho citrónovo-makový travel cake pri príležitosti, zaručene si pochutíte!3 vajcia200 g masla15 g citrónovej šťavy25 g maku25 g vody530 g zmesi na pečenie K-free4 g prášku do pečivaSirup:40 g vody40 g kryštálového cukru40 g citrónovej šťavyKrém:200 g smotany200 g mascarpone40 g práškového cukruVšetky ingrediencie by mali byť izbovej teploty. Boky formy vymastíme maslom a vysypeme zmesou na pečenie. Zmes na pečenie K-free a prášok do pečiva preosejeme. Vajcia, maslo, šťavu, vodu, mak a sypké ingrediencie dáme do robota miešať. Najskôr miešame minútu na pomalej rýchlosti a potom 3 minúty na najvyššej rýchlosti. Takto pripravené cesto vylejeme do formy a pečieme na 170 °C približne hodinu. Medzitým si pripravíme sirup, všetky ingrediencie zmiešame a privedieme do bodu varu. Necháme vychladiť a oblejeme ním upečený koláč. Mascarpone, smotanu aj cukor dáme do mixéra a vymiešame na nadýchaný krém, ozdobíme ním koláč. Prajeme dobrú chuť.Produkty privátnej značky K-free neobsahujú lepok ani laktózu. Vďaka bohatej bezgluténovej ponuke pečiva, cestovín a lahodných zmesí na pečenie, ktoré v Kauflande rozhodne neprehliadnete, zvládnete aj náročnejší recept ľavou zadnou.