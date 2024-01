Kategóriu spevákov v treťom ročníku ankety Slávik vyhral Jožo Ráž

Prečítajte si aj: Prvou Slávicou v roku ´98 sa stala Barbara Haščáková, o rok bola druhá

Bratislava 17. januára (TASR) - Prvé dva ročníky ankety Slávik potvrdili záujem poslucháčov a divákov o slovenskú hudbu a interpretov, výsledky na popredných miestach preukázali prevahu popovej a pop-rockovej scény, ako aj nových tvárí na hudobnej scéne. Skupina Senzus, hlavný predstaviteľ ľudovej zábavy, si udržala svoje postavenie na scéne.Kategóriu spevákov v treťom ročníku vyhral Jožo Ráž, ktorý získal 31.612 bodov, druhý bol Pavol Habera s počtom bodov 21.903, na tretej pozícii skončil Richard Müller, ktorý dostal 7495 bodov. Štvrtý skončil Robo Kazík, piaty Miro Žbirka, šiesty Robo Opatovský, siedmy Peter Nagy, ôsmy Vašo Patejdl.Prvenstvo v kategórii speváčky obhájila Jana Kirschner s počtom 47.356 bodov, druhá bola Marika Gombitová, získala 10.207 bodov, tretia Barbara Haščáková, ktorá dostala od hlasujúcich 7838 bodov. Štvrtá skončila Sisa Sklovská, piata Katarína Hasprová, šiesta Marcela Laiferová, siedma Darina Rolincová, ôsma Ingola.Kategóriu skupiny vyhrala po tretíkrát skupina Elán, od fanúšikov dostala 34.396 bodov, na druhom mieste skončila skupina IMT Smile s počtom bodov 18.092, tretí bol Senzus, ktorý si pripísal 11.743 bodov. Na štvrtej pozícii skončila skupina Ine kafe, piaty bol Team, šiesty Lojzo, siedma dvojica Noga & Skrúcaný, ôsma skupina No Name.Najvyšší počet bodov v treťom ročníku získala Jana Kirschner. Objavom roka bol spevák Robo Papp, ktorý vydal debutový album Robo Papp, skokanom roka bola skupina Ine kafe, ktorá v roku 2000 vydala tretí album Je tu niekto?.Hitmi roka 2000 boli skladby Kým pri mne spíš (Pavol Habera), Krátke lásky (Team), Žily, Ty a tvoja sestra (No Name), Baroko, Srdce jako kniže Rohan (Richard Müller), Steny (Nocadeň), Komplikovaná (Polemic), Pesnička o Medulienke (Gladiator) či Úspešne zapojení (Ine kafe). Z roku 2000 boli úspešné albumy Nech sa páči skupiny IMT Smile, Počkám si na zázrak skupiny No Name, Babylon hotel skupiny Gladiator či Boli sme raz milovaní Pavla Haberu.