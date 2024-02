Slávik priniesol v roku 2003 do kategórie speváčky novú víťazku Mishu

Bratislava 7. februára (TASR) - Fanúšikovia hokeja sa po roku opäť radovali, 10. mája 2003 vybojovali Slováci bronzové medaily, v zápase o tretie miesto vyhrali nad Českom 4:2. Po siedmich rokoch od začiatku výstavby bol 29. júna otvorený diaľničný tunel Branisko. Spevácku súťaž Coca Cola Pop Star 2003 vyhrali v závere mája dvaja interpreti Zuzana Smatanová a Peter Adamov.



Šiesty ročník ankety vyhrala skupina Elán, dostala 29.811 hlasov, na druhej pozícii bola skupina No Name (14.835), tretia skupina Horkýže Slíže (8.020), ktorá v roku 2003 vydala album Alibaba a 40 krátkych songov. Na štvrtom mieste skončila skupina Senzus (7656), piata bola skupina IMT Smile (5695), šiesty Desmod (4062), siedmy Gladiator (3892), ôsmy Team (2797), deviata Tublatanka (2552) a desiata skupina Peha (2541).



Kategória speváčky mala na čele za rok 2003 nové meno, bola to Misha s počtom 21.120 hlasov, keď rok predtým vyhrala spevácku súťaž Coca Cola Pop Star. Strieborná bola Jana Kirschner (16.975), bronzová Jadranka (9950). Na štvrtom mieste bola Marika Gombitová (9453), piata Ingola (5613), šiesta Dara Rolins (5519), siedma Katarína Knechtová (4057), ôsma Marcela Laiferová (3033), deviata Barbara Haščáková (2680), desiata Sisa Sklovská (2287).



Kategóriu spevákov vyhral Richard Müller, ktorý získal 17.506 hlasov, druhý bol Miro Žbirka (16.828), tretí Jožo Ráž (15.871), štvrtý Pavol Habera (7630), piaty Robo Kazík (7075), šiesty Ivan Tásler (5979), siedmy Andy Ďurica (5901), ôsmy Peter Stašák (2753), deviaty Martin Kittner (2956), desiaty Helico (2484). Skokanom roka bol Andy Ďurica, Objavom roka skupina Desmod, Rádioslávikom skupina IMT Smile.



V roku 2003 vyšlo viacero výborných albumov, debutový Entirely Good vydala Zuzana Smatanová, skupina Desmod vydala tretí album Derylov svet, skupina Nocadeň vydala tretí album Katarzia, tretí album s názvom Niečo je zlodej vydala skupina Le Payaco, prešovská skupina Chiki Liki Tu-a vydala album Choďte sa hrať pred vlastný vchod, v marci vydala skupina IMT Smile štvrtý album s eponymným názvom IMT Smile, Elán vydal album Tretie oko, No Name prišli s albumom Slová do tmy, Jana Kirshner vydala platňu Veci čo sa dejú, skupina Peha vydala album Experiment, Slobodná Európa prišla s albumom Trojka.