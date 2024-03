V Sláviku sa na prvé miesto po siedmich rokoch vrátil Richard Müller

Bratislava 27. marca (TASR) - Prvý januárový deň roku 2010 bolo na Slovensku zavedené v cestnej doprave elektronické mýto. Na zimných olympijských hrách v kanadskom Vancouveri, ktoré sa začali 12. februára, získala Anastasia Kuzminová zlatú a striebornú medailu, bronzovú pripojil Pavol Hurajt.



Trinásty ročník v kategórii skupiny vyhral Desmod s počtom 14.460 hlasov, bol to ich piaty zlatý slávik za sebou. Druhá skončila skupina Elán (9179), tretia bola skupina IMT Smile (7904), štvrtá formácia Gladiator (7699), piata skupina Ine kafe (7602). Na šiestom mieste skončila kapela súrodencov Timkovcov No Name, na siedmom skupina Horská chata, na ôsmom Tublatanka, deviaty bol Team a desiata Komajota.



Kategóriu speváčky vyhrala Zuzana Smatanová, keď získala 14.514 hlasov, bol to jej šiesty zlatý slávik po sebe. Zuzana získala aj ocenenie absolútny slávik. Druhá bola Tina (12.345), tretia Jana Kirschner (7957), štvrtá Kristína (7006), piata Katarína Knechtová (6007). Na šiestej pozícii skončila Zdenka Predná, siedma bola Marika Gombitová, ôsma Misha, deviata Dominika Mirgová a desiata Mária Čírová.



Kategóriu spevákov vyhral Richard Müller s počtom 13.898 hlasov, na prvé miesto sa vrátil po siedmich rokoch. Druhý bol Peter Cmorik (12.508), tretí Miro Žbirka (6889), štvrtý Rytmus (6604), piaty Pavol Habera (3886). Na šiestej pozícii skončil Adam Ďurica, siedmy bol Robo Opatovský, ôsmy Ján Mitaľ, deviaty Miro Šmajda a desiaty Tomáš Bezdeda. Skokanom roka bola skupina Good Fancy, objavom roka Ján Mitaľ, Rádioslávikom Kristína.



Fanúšikov zaujalo viacero vydaných albumov v roku 2010. Po 13 rokoch prišla skupina Collegium Musicum s albumom Speak, Memory. V máji vydala Jana Kirschner šiesty album Krajina rovina, mesiac po nej predstavila skupina Desmod siedmy album Vitajte na konci sveta, v júli skupina IMT Smile ôsmy album 2010: Odysea dva, v októbri vydala skupina Elán trinásty album Anjelská daň, rovnako v októbri prišla skupina No Name so siedmou platňou Nový album, v decembri vydala kapela Hex ôsmy album Ty a ja. Richard Müller vydal platňu Už, Para predstavila piaty album Povstanie, Polemic prišiel so šiestou platňou Horúce časy, Tublatanka predstavila nahrávku Svet v ohrození. Viaceré piesne z týchto platní nechýbajú v slovenskom éteri aj v súčasnosti.