Slávna americká speváčka Diana Rossová oslávi 80. narodeniny

Detroit/Bratislava 26. marca (TASR) – Slávna americká speváčka Diana Rossová oslávi v utorok 26. marca 80. narodeniny.



Diane Ernestine Rossová, druhá zo šiestich detí v baptistickej rodine Freda a Ernestiny Rossových sa narodila 26. marca 1944 v americkom Detroite, známom výrobou automobilov a hlavne skvelej černošskej hudby.



Diana spievala od mala, jej prvým zameraním však bol módny dizajn. Na strednej škole sa stala členkou dievčenského vokálneho kvarteta zvaného Primettes. Vystupovali v kostoloch, na študentských večierkoch aj amatérskych súťažiach. Po skončení školy sa zredukovali na trio a zmenili si názov na Supremes. Po podpise zmluvy s detroitskou nahrávacou spoločnosťou Tamla Motown dostali prvé príležitosti ako sprievodné vokalistky pri nahrávkach takých hviezd, ako v tej dobe už boli Marwin Gaye či Mary Wellsová.



V januári 1961 vydali prvý singel I Want A Guy, do hitparády sa však nedostal. Tým prvým v hitparáde bol When The Lovelight Starts Shining Through His Eyes, ktorý sa v decembri 1963 dostal na 23. miesto. Prvýkrát viedli americký rebríček v auguste 1964 so skladbou Where Did Our Love Go. V septembri 1964 bola už Tamla Motown známou spoločnosťou a na koncerte v New Yorku sa predstavili všetky ich hviezdy vrátane Supremes. Tie neušli pozornosti kritiky, ktorá o nich napísala, že to sú tri kakaové, štíhle, rovnako malé zubaté a vycepované černošky, ktoré svojimi krásnymi nožičkami vyklepávajú rytmus na koncertoch všetkých svetových pódií. Ich štýlu spevu sa vtedy hovorilo Detroit sound. Do konca roku 1964 boli Supremes trikrát prvé v americkej hitparáde.



Ďalší rok sa firma Motown rozhodla prezentovať svoje hviezdy aj v Európe a tak 20. marca 1965 zorganizovali galakoncert hviezd v Londýne, kde Supremes nemohli chýbať. Diana Rossová už bola v popredí trojice, od roku 1967 sa aj oficiálne upravuje názov skupiny na Diana Ross & The Supremes.



V apríli 1967 odišla zo skupiny Supremes vokalistka Florence Ballardová a pozícia Diany Rossovej sa ešte zvýraznila. Supremes boli úspešné, vystupovali na koncertoch, nahrávali platne aj hudbu k filmom. V decembri 1969 viedli Supremes americkú hitparádu so skladbou Someday We'll Be Together. Bola to dvanásta hitparádová jednotka a zároveň dvanásta zlatá platňa tejto trojice.



Na začiatku roku 1970, 14. januára, vystupujú Supremes posledný krát v Las Vegas. Ďalší deň Rossová odchádza zo skupiny na sólovú dráhu a 8. marca 1970 má už svoj prvý samostatný koncert. Firma Motown investovala do začiatku jej sólovej dráhy viac ako 100.000 dolárov, na tú dobu to bola vysoká suma, investícia sa im však mnohonásobne vrátila. Už v septembri 1970 viedla prvýkrát Diana hitparádu so skladbou Ain't No Mountain High Enough. Medzi jej najväčšie hity patria piesne Touch Me In The Morning, Theme from Mahagony, Love Hangover, Upside Down, Endless Love, duet s Lionelom Richiem či Chain Reaction.



V roku 1972 dostala pozvanie do filmu, stvárnila hlavnú úlohu vo filme Lady Sings Blues, životopisnej snímke o americkej speváčke Billy Holidayová. Za tento výkon bola nominovaná na Oscara, cenu však nakoniec získala Liza Minelliová za film Kabaret.



Sólová dráha Diany Rossovej bola rovnako úspešná ako obdobie so Supremes, v singlovej hitparáde mala 26 piesní. Celkom 18 skladieb s Dianou Rossovou sa dostalo na prvé miesto hitparády, 12 so Supremes a šesť zo sólovej dráhy. To pred ňou dokázal iba kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. Na svojom konte má 27 štúdiových albumov a viac ako tri desiatky live a kompilačných albumov.



V januári 1971 sa vydala prvýkrát, za manažéra Roberta Silbersteina, vo februári 1986 druhýkrát, za obchodníka Arne Naessa. Z týchto manželstiev má päť detí. Krásna perla, ako zvykli Dianu Rossovú média nazývať, má dve hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 1988 ju so skupinou Supremes uviedli do Rock and rollovej siene slávy.