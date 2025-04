Slávne albumy Golden Kids vychádzajú v reedícii na vinyle

Bratislava 24. apríla (TASR) - Ikonické trio Golden Kids, ktoré tvorili Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář, žiarilo na konci 60. rokov nielen na domácej scéne, ale i za hranicami. Trojica okúzlila západonemecký trh platňami, vydanými na etikete Polydor, vystupovala v parížskej Olympii a dosiahla ohromný úspech na veľtrhu MIDEM v Cannes. V Supraphone stihli vydať dva albumy. Kvôli zákazu verejného vystupovania Marty Kubišovej v roku 1970 bola ich sľubne sa rozvíjajúca medzinárodná kariéra násilne ukončená. Supraphon po viac než piatich dekádach teraz prichádza s reedíciou oboch albumov Micro Magic Circus a Golden Kids 1 v jubilejnom spoločnom vydaní. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Za zrodom tria stál hudobný skladateľ a producent Bohuslav Ondráček (v Supraphone mal producentskú značku Bob.Série), ktorý ich koncept zhrnul slovami: „Helena má v hlase slnko, Vašek má v hlase smiech, Marta má v hlase slzy.“



Už od počiatku predstavovali výnimočný fenomén - rovnocenné hviezdy, ktorých dokonalá harmónia fascinovala publikum i kritikov. Nielen spev, ale i choreografie a vizuálna prezentácia povyšovali ich vystúpenia na dokonalú šou. Samotný názov Golden Kids vymyslel Zdeněk Rytíř, ktorý bol prakticky výhradným autorom textov. Na koncertoch a nahrávkach sprevádzala vokálne trio kapela nazvaná Orchester Golden Kids.



„Už od svojho vzniku boli výnimoční, a to i vo svetovom meradle tým, že sa dala dohromady skupina rovnocenných hviezd prvej veľkosti, zatiaľ čo spravidla býva vývoj opačný: až po vzniku podobných skupín sa dostávajú do popredia niektorí ich členovia a na určitom stupni, keď dosiahnu takú popularitu, akú mal každý zo zakladajúcich členov Golden Kids, skupinu opúšťajú,“ napísal o pop fenoméne v roku 1969 renomovaný hudobný kritik Jiří Černý.



Piesne Golden Kids od svojho prvého vydania na prelome 60. a 70. rokov vyšli iba na CD a ako súčasť výberových retrospektívnych kompilačných albumov (v rokoch 1993, 1997 a 2008). Aktuálna reedícia dvoch pôvodných albumov Micro Magic Circus a Golden Kids 1 v novo remastrovanej podobe 2LP a CD vychádza z grafiky dobových obalov, dôsledne ctiacich retro vzhľad. Ide o pripomienku tria, ktoré ideou zrodu, kvalitou spevu a celkovou prezentáciou prekročilo vtedajšie popové limity. A platí to dodnes.



Jubilejná reedícia albumov Micro Magic Circus a Golden Kids 1 vychádza na 2LP, CD i digitálne v piatok 25. apríla 2025.