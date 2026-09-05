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Slávny Freddie Mercury zo skupiny Queen sa narodil pred 80 rokmi
Jedného z najvýraznejších hudobných frontmanov modernej scény spopularizoval spev, ale najmä v 70. a na začiatku 80. rokov sa etabloval aj ako plodný skladateľ.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 5. septembra (TASR) - Freddie Mercury si mimoriadnu umeleckú charizmu získal vďaka nezameniteľnému vokálu a okázalému javiskovému vystupovaniu. Dynamický spev bol príznačný najmä v rockovej a neskôr pop-rockovej skupine Queen. Od narodenia slávneho britského muzikanta uplynie v sobotu 5. septembra 80 rokov.
Jedného z najvýraznejších hudobných frontmanov modernej scény spopularizoval spev, ale najmä v 70. a na začiatku 80. rokov sa etabloval aj ako plodný skladateľ. Bol autorom väčšiny superhitov na čele s piesňami Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love a Body Language, spolu s kapelou a Davidom Bowiem pripravili Under Pressure.
Freddie Mercury sa ako Faruk Balsara narodil 5. septembra 1946 na jednom zo zanzibarských ostrovov meste Stone Town. Jeho rodičia boli gudžarátski Indovia a otec pracoval na Zanzibare ako úradník vo vtedajšom protektoráte. Keďže sa jeho syn narodil v tomto období, automaticky sa stal občanom Spojeného kráľovstva.
Už od útleho veku mal umelecké sklony a založil kapelu, v ktorej hral na klavír. Keď sa Zanzibar v roku 1964 stal poloautonómnou súčasťou Tanzánie, rodina sa presťahovala do Londýna. Neskôr študoval grafiku a dizajn, školu absolvoval v roku 1969.
Ovplyvnený rockovým štýlom s bluesovými prvkami, aké reprezentovali Cream a Jimi Hendrix, Faruk Balsara začal účinkovať v londýnskych formáciách. Spriatelil sa s gitaristom Brianom Mayom a bubeníkom Rogerom Taylorom z kapely The Smile a v roku 1970, keď pôvodný spevák skupinu opustil, zaujal jeho miesto.
Ambiciózny umelec si zmenil meno na Freddie Mercury (podľa Merkúra, starorímskeho boha obchodu a zisku) a takisto zmenil názov svojej skupiny na Queen. Basgitarista John Deacon sa k skupine pridal o rok neskôr. Kapela, ktorá vo svojej tvorbe spájala prvky heavy-metalu a glam-rocku, neskôr i popu, disca, či art-rocku, debutovala eponymným albumom Queen (1973), po ktorom nasledovala platňa Queen II (1974).
Napriek pôsobivej kombinácii majestátnych vokálnych harmónií a viacvrstvovej virtuóznej gitarovej hre sa skupine spočiatku nedarilo vzbudiť väčší záujem mimo Spojeného kráľovstva.
Ctižiadostivý prístup kapely ku skladaniu piesní aj k štúdiovej produkcii najlepšie vystihuje majestátna Bohemian Rhapsody z albumu A Night at the Opera (1975), pripomínajúca operu. Mercury si dlhú pieseň navzdory producentom presadil ako singel a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov kapely.
Na začiatku 80. rokov sa skupina Queen stala medzinárodným fenoménom, ktorý na seba upútal pozornosť najmä vďaka prepracovaným vystúpeniam v obrovských sálach. Hoci komerčný úspech skupiny začal v druhej polovici 80. rokov mierne upadať, kapela dosiahla vrchol vďaka svojmu charizmatickému vystúpeniu na charitatívnom koncerte Live Aid v roku 1985.
Mercury so skupinou Queen vydal celkovo 15 štúdiových albumov (jeden posmrtne): Queen (1973), Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974), A Night at the Opera (1975), A Day at the Races (1976), News of the World (1977), Jazz (1978), The Game (1980), Flash Gordon (1980), Hot Space (1982), The Works (1984), A Kind of Magic (1986) The Miracle (1989), Innuendo (1991) a Made in Heaven (1995).
Okrem iných projektov vydal i dva sólové albumy - Mr. Bad Guy (1985) a Barcelona (1988) so španielskou sopránovou opernou divou Montserrat Caballé. Titulná pieseň sa v roku 1992 stala hymnou olympijských hier. Oba albumy mali solídny predaj a single sa vyšplhali do popredia rebríčkov, Love Kills v UK na 10. miesto.
Ešte úspešnejší bol mimoalbumový Great Pretender a olympijská reedícia Barcelony, tá sa dostala na 2. miesto. V roku 1993 mu posmrtne vyšiel aj singlový remix Living On My Own, ktorý sa dostal na špicu viacerých hitparád, na čele s domácou. Z piesne, ktorá pôvodne vyšla na albume o osem rokov skôr, sa po smrti Freddieho Mercuryho stal veľký hit a predalo sa okolo 1,2 milióna kópií.
V októbri 1986 britské bulvárne noviny informovali, že si Mercury dal na klinike v centrálnom Londýne urobiť krvný test na HIV/AIDS, pričom ho citovali, že je „v perfektnej kondícii a úplne zdravý“. Podľa jeho partnera Jima Huttona ochorenie AIDS mu diagnostikovali koncom apríla 1987.
Autori Matt Richards a Mark Langthorne vo svojej biografickej knihe o Mercurym s názvom Somebody to Love: The Life, Death and Legacy of Freddie Mercury, uvádzajú, že Mercury tajne navštevoval lekára v New Yorku, kde si dal vyšetrovať bielu léziu na jazyku, jeden z prvých príznakov infekcie HIV.
Mercury zomrel po niekoľkomesačnej agónii 24. novembra 1991 v Londýne. Svoju diagnózu verejne oznámil v médiách len deň pred smrťou. Príčinou úmrtia bola bronchiálna pneumónia spôsobená syndrómom AIDS. Keď Mercury zomieral, pri jeho lôžku bol prítomný jeho blízky priateľ Dave Clark z kapely The Dave Clark Five.
Jeho bývalá dlhoročná partnerka Mary Austinová neskôr pochovala urnu s popolom na neznámom mieste v Londýne. Dodnes je to údajne jediná osoba, ktorá pozná presné miesto jeho posledného odpočinku.
Mercury od začiatku 80. rokov žil vo viktoriánskom dome na adrese Garden Lodge v západolondýnskej štvrti Kensington. Dom po jeho smrti na jeseň 1991 zdedila Austinová (narodená v roku 1951). Aj po rozpade ich partnerského vzťahu zostala Mercuryho najbližšou priateľkou.
V apríli 1992 zostávajúci členovia skupiny Queen zorganizovali na londýnskom štadióne Wembley koncert na počesť Freddieho Mercuryho. Išlo o benefičnú udalosť, z ktorej výťažok bol venovaný charitatívnej organizácii Mercury Phoenix Trust venujúcej sa zvyšovaniu povedomia o AIDS. Koncert bol prenášaný naživo a zúčastnili sa na ňom okrem iných Metallica, Guns N' Roses, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Robert Plant, Seal, David Bowie, George Michael, Elton John či Liza Minnelli.
Mercuryho pôsobenie v kapele Queen bolo spracované v komerčne úspešnom filme Bohemian Rhapsody (2018), ktorý obsahuje vernú rekonštrukciu jeho vystúpenia na koncerte Live Aid. Hoci snímka získala štyri Oscary, verní fanúšikovia dielo kritizovali pre jeho anachronizmus a skreslené reálie. Americký herec egyptského pôvodu Rami Malek čelil negatívnemu hodnoteniu za to, že Mercuryho komplikovaný život bol podaný príliš zjednodušene a to najmä pokiaľ ide o jeho súkromný život spojený s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu.
May a Taylor obnovili činnosť kapely, ale už pod alternatívnym názvom Queen+. Deacon oficiálne ukončil spoluprácu so skupinou Queen v roku 1997 - po tom, ako s ňou nahral bonusový singel No-One but You (Only the Good Die Young). Naďalej sa však podieľa na finančných záležitostiach kapely.
Jedného z najvýraznejších hudobných frontmanov modernej scény spopularizoval spev, ale najmä v 70. a na začiatku 80. rokov sa etabloval aj ako plodný skladateľ. Bol autorom väčšiny superhitov na čele s piesňami Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love a Body Language, spolu s kapelou a Davidom Bowiem pripravili Under Pressure.
Freddie Mercury sa ako Faruk Balsara narodil 5. septembra 1946 na jednom zo zanzibarských ostrovov meste Stone Town. Jeho rodičia boli gudžarátski Indovia a otec pracoval na Zanzibare ako úradník vo vtedajšom protektoráte. Keďže sa jeho syn narodil v tomto období, automaticky sa stal občanom Spojeného kráľovstva.
Už od útleho veku mal umelecké sklony a založil kapelu, v ktorej hral na klavír. Keď sa Zanzibar v roku 1964 stal poloautonómnou súčasťou Tanzánie, rodina sa presťahovala do Londýna. Neskôr študoval grafiku a dizajn, školu absolvoval v roku 1969.
Ovplyvnený rockovým štýlom s bluesovými prvkami, aké reprezentovali Cream a Jimi Hendrix, Faruk Balsara začal účinkovať v londýnskych formáciách. Spriatelil sa s gitaristom Brianom Mayom a bubeníkom Rogerom Taylorom z kapely The Smile a v roku 1970, keď pôvodný spevák skupinu opustil, zaujal jeho miesto.
Ambiciózny umelec si zmenil meno na Freddie Mercury (podľa Merkúra, starorímskeho boha obchodu a zisku) a takisto zmenil názov svojej skupiny na Queen. Basgitarista John Deacon sa k skupine pridal o rok neskôr. Kapela, ktorá vo svojej tvorbe spájala prvky heavy-metalu a glam-rocku, neskôr i popu, disca, či art-rocku, debutovala eponymným albumom Queen (1973), po ktorom nasledovala platňa Queen II (1974).
Napriek pôsobivej kombinácii majestátnych vokálnych harmónií a viacvrstvovej virtuóznej gitarovej hre sa skupine spočiatku nedarilo vzbudiť väčší záujem mimo Spojeného kráľovstva.
Ctižiadostivý prístup kapely ku skladaniu piesní aj k štúdiovej produkcii najlepšie vystihuje majestátna Bohemian Rhapsody z albumu A Night at the Opera (1975), pripomínajúca operu. Mercury si dlhú pieseň navzdory producentom presadil ako singel a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov kapely.
Na začiatku 80. rokov sa skupina Queen stala medzinárodným fenoménom, ktorý na seba upútal pozornosť najmä vďaka prepracovaným vystúpeniam v obrovských sálach. Hoci komerčný úspech skupiny začal v druhej polovici 80. rokov mierne upadať, kapela dosiahla vrchol vďaka svojmu charizmatickému vystúpeniu na charitatívnom koncerte Live Aid v roku 1985.
Mercury so skupinou Queen vydal celkovo 15 štúdiových albumov (jeden posmrtne): Queen (1973), Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974), A Night at the Opera (1975), A Day at the Races (1976), News of the World (1977), Jazz (1978), The Game (1980), Flash Gordon (1980), Hot Space (1982), The Works (1984), A Kind of Magic (1986) The Miracle (1989), Innuendo (1991) a Made in Heaven (1995).
Okrem iných projektov vydal i dva sólové albumy - Mr. Bad Guy (1985) a Barcelona (1988) so španielskou sopránovou opernou divou Montserrat Caballé. Titulná pieseň sa v roku 1992 stala hymnou olympijských hier. Oba albumy mali solídny predaj a single sa vyšplhali do popredia rebríčkov, Love Kills v UK na 10. miesto.
Ešte úspešnejší bol mimoalbumový Great Pretender a olympijská reedícia Barcelony, tá sa dostala na 2. miesto. V roku 1993 mu posmrtne vyšiel aj singlový remix Living On My Own, ktorý sa dostal na špicu viacerých hitparád, na čele s domácou. Z piesne, ktorá pôvodne vyšla na albume o osem rokov skôr, sa po smrti Freddieho Mercuryho stal veľký hit a predalo sa okolo 1,2 milióna kópií.
V októbri 1986 britské bulvárne noviny informovali, že si Mercury dal na klinike v centrálnom Londýne urobiť krvný test na HIV/AIDS, pričom ho citovali, že je „v perfektnej kondícii a úplne zdravý“. Podľa jeho partnera Jima Huttona ochorenie AIDS mu diagnostikovali koncom apríla 1987.
Autori Matt Richards a Mark Langthorne vo svojej biografickej knihe o Mercurym s názvom Somebody to Love: The Life, Death and Legacy of Freddie Mercury, uvádzajú, že Mercury tajne navštevoval lekára v New Yorku, kde si dal vyšetrovať bielu léziu na jazyku, jeden z prvých príznakov infekcie HIV.
Mercury zomrel po niekoľkomesačnej agónii 24. novembra 1991 v Londýne. Svoju diagnózu verejne oznámil v médiách len deň pred smrťou. Príčinou úmrtia bola bronchiálna pneumónia spôsobená syndrómom AIDS. Keď Mercury zomieral, pri jeho lôžku bol prítomný jeho blízky priateľ Dave Clark z kapely The Dave Clark Five.
Jeho bývalá dlhoročná partnerka Mary Austinová neskôr pochovala urnu s popolom na neznámom mieste v Londýne. Dodnes je to údajne jediná osoba, ktorá pozná presné miesto jeho posledného odpočinku.
Mercury od začiatku 80. rokov žil vo viktoriánskom dome na adrese Garden Lodge v západolondýnskej štvrti Kensington. Dom po jeho smrti na jeseň 1991 zdedila Austinová (narodená v roku 1951). Aj po rozpade ich partnerského vzťahu zostala Mercuryho najbližšou priateľkou.
V apríli 1992 zostávajúci členovia skupiny Queen zorganizovali na londýnskom štadióne Wembley koncert na počesť Freddieho Mercuryho. Išlo o benefičnú udalosť, z ktorej výťažok bol venovaný charitatívnej organizácii Mercury Phoenix Trust venujúcej sa zvyšovaniu povedomia o AIDS. Koncert bol prenášaný naživo a zúčastnili sa na ňom okrem iných Metallica, Guns N' Roses, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Robert Plant, Seal, David Bowie, George Michael, Elton John či Liza Minnelli.
Mercuryho pôsobenie v kapele Queen bolo spracované v komerčne úspešnom filme Bohemian Rhapsody (2018), ktorý obsahuje vernú rekonštrukciu jeho vystúpenia na koncerte Live Aid. Hoci snímka získala štyri Oscary, verní fanúšikovia dielo kritizovali pre jeho anachronizmus a skreslené reálie. Americký herec egyptského pôvodu Rami Malek čelil negatívnemu hodnoteniu za to, že Mercuryho komplikovaný život bol podaný príliš zjednodušene a to najmä pokiaľ ide o jeho súkromný život spojený s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu.
May a Taylor obnovili činnosť kapely, ale už pod alternatívnym názvom Queen+. Deacon oficiálne ukončil spoluprácu so skupinou Queen v roku 1997 - po tom, ako s ňou nahral bonusový singel No-One but You (Only the Good Die Young). Naďalej sa však podieľa na finančných záležitostiach kapely.