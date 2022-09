Slávny predstaviteľ Supermana, Ch. Reeve, sa narodil pred 70 rokmi

New York/Bratislava 25. septembra (TASR) – Príbehy o hrdinstvách Supermana si našli svoje miesto nielen vo svete komiksov, ale aj v televízii či na striebornom plátne. Keď v roku 1978 americký režisér Richard Donner nakrútil snímku Superman, film sa stal obrovským hitom. Titulnú úlohu v ňom stvárnil americký herec Christopher Reeve, ktorého najviac preslávila práve rola lietajúceho mladíka z planéty Krypton.



Ako húževnatý a nebojácny muž sa predviedol nielen v spomenutej dobrodružnej sci-fi, ale aj v osobnom živote. V polovici 90. rokov minulého storočia sa však veľmi vážne zranil a ochrnul. Umeleckej kariéry sa nevzdal. Popri osobnom boji sa snažil pomôcť aj iným ľuďom so zdravotným postihnutím.



Americký herec Christopher Reeve by sa v nedeľu 25. septembra dožil 70 rokov.



Christopher Reeve sa narodil 25. septembra 1952 v New Yorku. V oblasti hudby sa vzdelával na Cornell University a študoval aj na Juilliard School, kde sa na hodinách herectva zoznámil so svojím veľmi dobrým priateľom a neskôr uznávaným umelcom Robinom Williamsom. V roku 1976 Reeve debutoval na Broadwayi v predstavení A Matter of Gravity, v ktorom sa v hlavnej úlohe predstavila Katharine Hepburnová.



Prelomovým momentom v kariére herca bola postava Supermana, ktorú sa mu podarilo získať v konkurencii ďalších približne 200 adeptov. Úlohe sa oddal natoľko, že odmietal, aby ho pri náročných scénach zaskakoval kaskadér. Film Superman (1978), v ktorom účinkoval aj Marlon Brando, bol trikrát nominovaný na Oscara. Reeve za svoj výkon získal v roku 1979 cenu BAFTA. Herec sa ako superhrdina s nadprirodzenými schopnosťami predviedol aj v snímkach Superman II (1980), Superman III (1983) a Superman IV: The Quest for Peace (1987).



Ako spisovateľ sa predstavil v romantickej dráme Kedysi dávno (Somewhere in Time, 1980), diváci ho tiež mohli vidieť v mysterióznej krimi komédii Osudná pasca (Deathtrap, 1982) a úlohu kňaza, ktorý žije dvojitý život stvárnil v snímke Monsiňor (Monsignor, 1982). Zaujal aj v drámach Bostončanky (The Bostonians, 1984) či Anna Karenina (1985).



V 90. rokoch bol súčasťou thrilleru s názvom Smrteľné hriechy (Mortal Sins, 1992), v ktorom si zahral duchovného prežívajúceho krízu viery. Z ďalších filmov možno spomenúť komédiu Fraška (Noises Off…, 1992) alebo snímku Súmrak dňa (The Remains of the Day, 1993), kde sa Reeve predstavil po boku Anthonyho Hopkinsa a Emmy Thompsonovej. V roku 1993 zosobnil bývalého trestanca v romantickej dráme Popínavé kvety (Morning Glory) a o dva roky neskôr bol súčasťou trojice televíznych westernov Čierny lišiak 1 (Black Fox), Čierny lišiak 2: Cena za mier (Black Fox: The Price of Peace) a Čierny lišiak 3: Ľudia dobrí a zlí (Black Fox: Good Men and Bad).



Rozbehnutú kariéru umelca v máji 1995 natrvalo poznačil úraz, pri ktorom unikol smrti doslova o centimeter. Ako športovec a vášnivý jazdec na koni, ochrnul po tom, čo počas jazdeckej súťaže vyletel zo sedla a vzduchom preletel metrovú prekážku, za ktorou dopadol priamo na hlavu. Ak by spadol o centimeter viac doľava, zomrel by na mieste.



Úder ho paralyzoval od krku nadol a ako 42-ročného ho pripútal na invalidný vozík. Po nehode sa Reeve zameriaval na podporu výskumu liečby poranení chrbtice a výskumu kmeňových buniek. V roku 1999 založil nadáciu Christopher & Dana Reeve Foundation.



Napriek svojmu zdravotnému stavu sa objavil vo filmoch aj v televíznych seriáloch. Pre HBO v apríli 1997 nakrútil film In the Gloaming a o rok neskôr sa predstavil rolou ochrnutého muža vo filme Zadné okno (Rear Window), ktorý bol moderným remakom filmu Okno do dvora Alfreda Hitchcocka. Za spomenutú úlohu bol nominovaný na Zlatý glóbus. Niekoľkokrát účinkoval aj v televíznom seriáli o Supermanovi s názvom Smallville.



V roku 2002 mohol Reeve vďaka intenzívnemu cvičeniu hýbať prstami na ľavej ruke a na oboch nohách. Pre mnohých bol stelesnením nezlomnej sily a nádeje. Jeho zdravotný stav sa však v roku 2004 zhoršil. Herec naposledy vydýchol 10. októbra 2004 v New Yorku. Zomrel ako 52-ročný na zlyhanie srdca.







Zdroj: history.com, christopherreeve.org