Slavomír je večný chlapec
Slavomírovia sú veční chlapci, ktorí sa chcú hrať a dať sa unášať udalosťami.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Mužské meno Slavomír má slovanský pôvod a znamená "sláviaci mier". Nositeľov tohto na slovenskom území menej rozšíreného mena oslovujeme aj Slavo, Slavko. Meniny majú 22. apríla.
Slavomírovia sú veční chlapci, ktorí sa chcú hrať a dať sa unášať udalosťami. Niekedy pôsobia neisto. Slavovia sú málo objektívni. V citovom živote sú vlastnícki, usilujú sa sústrediť na seba všetku pozornosť blízkych.
V živote hľadajú najmä uplatnenie a zázemie. Majú dobrú intuíciu a v profesii, ktorú si vyberú, dosahujú väčšinou pozoruhodné výsledky. Sú životaschopní, zdravie však mávajú kolísavé.
Slávkov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená a modrá. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor a petržlen, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
Slavomírovia sú veční chlapci, ktorí sa chcú hrať a dať sa unášať udalosťami. Niekedy pôsobia neisto. Slavovia sú málo objektívni. V citovom živote sú vlastnícki, usilujú sa sústrediť na seba všetku pozornosť blízkych.
V živote hľadajú najmä uplatnenie a zázemie. Majú dobrú intuíciu a v profesii, ktorú si vyberú, dosahujú väčšinou pozoruhodné výsledky. Sú životaschopní, zdravie však mávajú kolísavé.
Slávkov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená a modrá. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor a petržlen, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.