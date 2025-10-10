< sekcia Magazín
Slavomíra je nespútaná
Slavomíry nemajú rady veľké prejavy nehy. Treba vedieť milovať tieto stvorenia a porozumieť im. Aj ony, ako každý iný človek, majú svoje slabé zdravotné stránky: sú nimi kosti a pečeň.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Ženské meno Slavomíra má slovanský pôvod a znamená "sláva mieru". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Slávka, Slávenka. Na Slovensku sa meno nevyskytuje často.
Slavomíry, ktoré majú meniny 10. októbra, sú dynamické ženy s bleskovými reakciami. Potrebujú mať pocit istoty, preto stále niečo zháňajú, vybavujú, až dosiahnu svoj cieľ a usadia sa. Najlepšie sa cítia vo svojom "bytíku", kde nachádzajú pohodlie.
Majú pozoruhodné profesionálne uvedomenie. Keď sa pevne rozhodnú, vytrvalo sa pustia do štúdia. Priťahujú ich "adrenalínové" profesie. Môžu sa stať napríklad letuškami alebo záchranárkami.
Slavomíry nemajú rady veľké prejavy nehy. Treba vedieť milovať tieto stvorenia a porozumieť im. Aj ony, ako každý iný človek, majú svoje slabé zdravotné stránky: sú nimi kosti a pečeň. Nositeľky tohto mena potrebujú najmä uvoľnenie, odpočinok a vitamíny.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a čokoládovo hnedá. Ochranné rastliny majú ľubovník, bobkový list, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
