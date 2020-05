SLEDUJTE NAŽIVO: Druhý pokus: Štart vesmírnej lode Crew Dragon

Na nedatovanej kombosnímke pózujú americkí astronauti NASA Doug Hurley (vľavo) a Bob Behnken v sídle spoločnosti SpaceX v kalifornskom Hawthorne. Štart vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou naplánovaný na stredu 27. mája 2020 odložili na sobotu z dôvodu nepriaznivého počasia. Foto: TASR/AP

Mys Canaveral 30. máj (Teraz.sk) – Štart vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou naplánovaný na stredu 27. mája odložili na sobotu z dôvodu nepriaznivého počasia.Vesmírna loď Crew Dragon by mala dopraviť dvoch amerických astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Do vesmíru ju vynesie raketa Falcon 9. Na palube budú sedieť Robert Behnken (49) a Douglas Hurley (53).V prípade, že sa štart podarí, pôjde o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.Ak nevyjde ani sobotňajší termín, ďalší štart by sa mal uskutočniť v nedeľu o 21.00 h SELČ.