SLEDUJTE PLANÉTY: Počas víkendu bude voľným okom vidno naraz 5 planét

Londýn 24. júna (TASR) - Dovedna päť planét našej slnečnej sústavy bude od piatku jasne žiariť za sebou počas zriedkavej planetárnej konjunkcie. Ak bude obloha jasná, pred svitaním bude možné voľným okom vidieť Merkúr, Venušu, Mars, Jupiter a Saturn, informuje stanica BBC News.



Je to výnimočná príležitosť vidieť Merkúr, ktorý je zvyčajne zastretý jasným svetlom Slnka. Konjunkcia bude najzreteľnejšia v piatok, ale z veľkej časti sveta bude viditeľná až do pondelka.



Naposledy takýto jav nastal v roku 2004 a po tomto víkende ho bude možné opäť vidieť až v roku 2040.



Planéty sa budú javiť "ako šnúra perál rozprestretá blízko horizontu", uviedla Lucie Greenová, hlavná astronómka zo spoločnosti pre popularizáciu astronómie SPA.



Pôjde o výnimočnú udalosť aj preto, že planéty sa objavia v poradí, v akom sú umiestnené od Slnka. Podľa Greenovej to nie je pri konjunkciách planét vždy pravidlom - vzhľadom na našu perspektívu zo Zeme.



V piatok sa k planetárnemu "predstaveniu" pridá aj polmesiac, ktorý sa objaví medzi Venušou a Marsom.



Na severnej pologuli bude najlepší výhľad 45 až 90 minút pred východom Slnka. BBC News odporúča pozerať sa na východ a veľmi blízko k horizontu, ideálne z vysokého miesta.



Pozorovatelia v trópoch a na južnej pologuli by mali mať lepší výhľad, pretože planéty budú pred brieždením vychádzať na oblohe vyššie.