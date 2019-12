Sloboda zvierat neodporúča kupovať pod vianočný stromček živé darčeky

Bratislava 6. decembra (TASR) - Sloboda zviera aj tento rok neodporúča kupovať pod vianočný stromček živé darčeky. Každoročné skúseností potvrdzujú, že zvieratá končia v útulkoch a nie sú vhodným darčekom. Podporuje to aj nehumánne množenie zvierat. TASR o tom informovala Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.



"Zviera je živý tvor a nedá sa po sviatkoch vymeniť za iný model alebo vrátiť. Je to záväzok od prvého dňa a na dlhé roky. Najhoršie sú živé prekvapenia, bez predošlej dohody s obdarovaným. Napríklad psík pre babku, ktorá ho pripne na reťaz alebo pre dieťa, ktoré nie je na takú zodpovednosť pripravené,“ hovorí predsedníčka SZ Pavla Dugovičová.



Ďalej pripomína, že ak si chce niekto zadovážiť na Vianoce zviera, mal by najprv zistiť, či má na zviera a jeho starostlivosť dostatok času. Taktiež by mal záujemca vedieť, či má na zviera dostatok peňazí. Dugovičová poznamenala, že starostlivosť o zviera je "dlhodobý projekt".



Kapacity slovenských útulkov sú podľa SZ celoročne naplnené a počty prijatých zvierat často prevyšujú počty adopcií. "Len útulok Bratislava Polianky prijal od začiatku roka 2057 psov a mačiek," uvádza SZ. Nový domov sa zatiaľ podarilo nájsť 1217 zvieratám. Útulky aj preto dlhodobo vyzývajú záujemcov, aby zviera nekupovali, ale adoptovali, poznamenala SZ.



Zima je pre útulky najťažšie obdobie v roku, skonštatovala Dugovičová. Útulky podľa nej uvítajú materiálnu a finančnú pomoc na nákup kvalitnejšieho krmiva, liečiv, zateplenie búd či vykurovanie karantény s chorými zvieratami a mláďatami. "Ak majú byť Vianoce sviatkami lásky a pomoci blížnemu, potom môže byť práve návšteva a pomoc útulku či vyvenčenie psíkov tým správnym darčekom," povedala Dugovičová.