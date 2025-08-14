< sekcia Magazín
Slováci najradšej športujú vonku, Česi častejšie navštevujú posilňovne
Nový prieskum odhalil, v čom sú Slováci a Česi pri športovaní rozdielni.
Bratislava, 14. augusta (OTS) – To, že šport už dávno nie je len o zdvíhaní činiek v posilňovaniach, potvrdzujú dynamicky sa meniace športové preferencie ľudí. Kým tretina Slovákov sa najčastejšie venuje individuálnemu pohybu vo vonkajších priestoroch, v Česku naďalej výrazne dominujú fitness centrá a štruktúrované aktivity v interiéroch. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS pre spoločnosť MultiSport Slovakia, ktorý sa zameral na športové návyky obyvateľov Slovenska a Česka.
Vyše polovica dospelej populácie na Slovensku sa považuje za športovcov a svojmu obľúbenému koníčku sa aspoň raz mesačne venuje 68 % z nich. Každý druhý Slovák sa snaží pohybovať viac ako štyri hodiny týždenne. Štvrtina Čechov si na zveľaďovanie svojho tela nájde čas menej ako raz za mesiac, zatiaľ čo vyše 40 % ľudí nešportuje vôbec.
Z dát tiež jasne vyplýva, že športovo založení členovia rodín sa navzájom motivujú k športu. Až 7 z 10 športujúcich Slovákov patrí do športových rodín, kým len v tretine domácností nešportovcov je aspoň niekto, kto športuje. Hoci v Česku v posledných rokoch podstatne vzrástol počet ľudí, ktorým vadí finančná náročnosť športovania a nárast cien športovísk, pod Tatrami to trápi len 28 % respondentov. Žiadne výdavky na pohybové aktivity uvádza pätina ľudí a dve tretiny športujúcich Slovákov si mesačne pokojne vystačí s 30 eurami. Hoci zhodné dve tretiny ľudí z oboch krajín nemajú vo svojom zamestnaní ponuku športovej aktivity vo forme benefitu, polovica z nich sa vyjadrila, že by určite viac športovala, ak by ním disponovala.
„Myslím si, že ak človek premýšľa o začatí s cvičením alebo so športovaním, cena a náklady nie sú rozhodujúcim faktorom. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak človek chce, tak si cestu nájde, či už vo fitku, na vonkajšom športovisku alebo aktivitou v interiéri,“ tvrdí športový tréner a majiteľ fitnes centra Michal Holaza. Dôležitým faktorom pri cvičení alebo športovaní je podľa neho podpora od zamestnávateľa. „Vo svete je to už bežná vec, no u nás stále skôr výnimka. Určitá podpora od zamestnávateľa môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní dokonca aj u ľudí, ktorí by sa športu inak nevenovali,“ dodáva.
Aktívnemu životnému štýlu Slováci najradšej holdujú individuálne (55 %), keďže si často nie sú istí technikou cvičenia, majú pochybnosti o svojej rýchlosti, alebo si len chcú prečistiť hlavu. Ak si však už majú vybrať spoločnosť niekoho iného, vyše tretina z nich sa najčastejšie rozhodne pre svojich blízkych – 55 % z nich športuje s priateľmi alebo so známymi a 27 % so svojím partnerom či partnerkou. Pohyb osamote preferuje polovica Čechov a iba tretina vyhľadáva pri ľahších či ťažších fyzických aktivitách „parťákov“.
„Podpora okolia, prípadne zdieľanie svojej športovej aktivity s priateľmi, s rodinou či so známymi na sociálnych sieťach sa v dnešnej dobe ukazuje ako veľmi dôležitá súčasť života amatérskych športovcov. Veľa ľudí siaha aj po službách osobného trénera, no zároveň je pre mnohých práve kvôli finančnej stránke stále nedostupná,“ dopĺňa Holaza.
Medzi Slovákmi a Čechmi panujú najväčšie rozdiely na poli prístupu k samotnému športovaniu. Kým u našich západných susedov dominujú štruktúrované aktivity „pod strechou“ (posilňovne tvorili v roku 2023 vyše tretinu všetkých športových činností), u nás preferuje športové zariadenia len 31 % respondentov – a štvrtina z nich sa venuje cvičeniam vo svojich domácich podmienkach. Kým našinci mieria zväčša na čistý vzduch, návštevnosť plavární a wellness centier sa v Česku oproti uplynulým rokom zdvojnásobila. To, že na Slovensku naopak prevláda individuálny šport v exteriéri, môže súvisieť nielen s kultúrnymi preferenciami, ale aj s nižšou dostupnosťou špecializovaných zariadení.
„Mám pocit, že vďaka zdrojom z EÚ a rôznym iným projektom sa za posledné roky podmienky na cvičenie v exteriéri na Slovensku výrazne zlepšili. Bežecké okruhy, vonkajšie workoutové ihriská či športoviská sú veľkým plusom, no zároveň si myslím, že by ich mohlo byť ešte oveľa viac. Navyše máme nádhernú prírodu, a preto je pochopiteľné, že Slováci holdujú vonkajším aktivitám, a to najmä počas teplých mesiacov,“ vysvetľuje Holaza.
Približne 54 % Slovákov, ktorí sa považujú za športovcov, najradšej cvičí vonku, pričom jednoznačne medzi nimi kraľujú outdoorové aktivity. Vyše 42 % ľudí pravidelne sadá na bicykel a ďalších 40 % sa venuje chôdzi, zatiaľ čo 28 % našincov pláva a 22 % obľubuje beh. U Čechov dominuje turistika, keďže na prechádzky a výlety do hôr sa vydáva až polovica z nich. Nadšencov cyklistiky je len 26 % a vyhľadávanými formami vyžitia sú tiež plávanie (24 %) a beh (22 %). Pre odborníka na cvičenie a športovanie Holazu je to úplne prirodzené: „Keďže 60 až 70 percent našej krajiny tvoria hory a pohoria, je pochopiteľné, že Slováci radi holdujú outdoorovým aktivitám.“
Prieskum bol realizovaný agentúrou NMS pre MultiSport Slovakia na reprezentatívnej vzorke miestneho obyvateľstva. Zber dát prebehol prostredníctvom Slovenského národného panelu. Jeho výsledky sú dôležitým vstupom do verejnej diskusie o podpore zdravého životného štýlu.
