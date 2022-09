Slováci začali nakupovať online opatrnejšie a míňajú menej

Bratislava 6. septembra (OTS) - Ale najväčšou výhodou online nakupovania je možnosť porovnania cien, dopravy a možnosť využívania zliav a nekonečných kombinácií vernostných bodov, či limitovaných ponúk, ktorým sa nedá odolať. Môžeme ušetriť nemalé peniaze, ak vieme ako na to.Slováci sú naozaj kreatívni, čo sa týka ušetrenia čo najviac peňazí pri online nákupoch. Dôvodom sú samozrejme narastajúce ceny potravín, benzínu a energií, hlavne plynu a elektriny a stagnujúci trh práce, hlavne v oblastiach prvej línie, hotelierstve, gastronómii alebo automobilovom priemysle sa zdá byť neistý.Podľa štatistík začali Slováci v rokoch 2020-2022 využívať promo kódy a kupóny na Promocodius 5-krát viac ako po minulé roky a teší sa popularite 10 000 zákazníkov každý deň. Okrem využívania zľavových kódov, Slováci sledujú reklamné emaily, ktoré možno aj vašu schránku zahlcujú každý deň. Informujú vás však o aktuálnych zľavách, limitovaných ponukách, výpredajoch a promo akciách, ktoré vám pomôžu nakúpiť za najlepšie ceny. Odoberanie facebookových obchodných stránok vášho obľúbeného obchodu je tiež zárukou výhodnej kúpy, pretože niektoré akcie obchodníci ponúkajú iba na sociálnych sieťach, takže sa vám môže naskytnúť zaujímavá príležitosť na výhru alebo zľavu ako 1 + 1 zdarma.Ďalšou užitočnou radou je aj platba kartou. Na Slovensku je zaužívané platiť za tovar na dobierku, pretože máme pocit, že si tovar môžeme vopred pozrieť ešte pred zaplatením. Dobre vieme, že toto je vo väčšine prípadov mýtus a tovar jednoducho od kuriera preberieme bez toho, aby sme ho otvorili priamo pred ním. Prečo teda platiť niekoľko Eur za to, že je zásielka na dobierku? Je to ten najdrahší spôsob dopravy. Ak navśetvujete overené stránky, nie je sa čoho báť. Ak stále pochybujete, prečítajte si recenzie strańky pred stlačením tlačidla “ Potvrdiť objednávku”.Nakupovanie nábytku online zaznamenal najväčší rozmach počas pandémie a nezdá sa byť na ústupe ani dnes. Predajcovia sa sústreďujú na výrazné zľavy, likvidácie tovaru a s cenami nábytku sa doslova pretekajú s konkurenciou. Podľa odborníkov z Promocodius začali Slováci využívať kupóny a promo kódy na nákup nábytku 3 krát častejšie, čo dokazuje aj jeden z najobľúbenejších promo kódov XXXLutz zľavový kod , ktorý môžete použiť aj vy. Vráti sa vám časť nákladov, ktorú môžete použiť na dozariadenie napríklad svojho nového home officu, ktorý je v tejto dobe nevyhnutnosťou. A to je pravdepodobne ďalší z dôvodov nárastu záujmu o kancelársky nábytok, pohodlné kreslá, či pohyblivé stoly, pri ktorých môžete sedieť, alebo stáť pri práci z domu. Pandémia inšpirovala mnohých z nás k prispôsobeniu a obnoveniu si svojho útočiska na príjemné prostredie nielen doma, ale aj na záhradách a chalupách a k obnove starého za nové, zakúpené s výhodnou zľavou, z druhej ruky, alebo „darujem za odvoz“. Nielen preto, že ponuky a zľavy sú veľmi výhodné, lákavá je aj možnosť dopravy až ku dverám, čo je veľmi pohodlné a v prípade väčších objemov aj časovo výhodné.Ďalším najčastejším nákupom bežného Slováka je elektronika, ktorej cena je v priemere 210 Eur za nákup a v prvej trojke sa umiestnili aj oblečenie a doplnky.Štatistiky hovoria, že v prvom štvrťroku 2021 sme na Slovensku minuli na online nákupoch 380 miliónov Eur, avšak v roku 2022 sme za rovnaký čas minuli „iba“ 336 miliónov eur.Čísla nám výrazne skresľuje hlavne inflácia, ktorá v júni tohto roku prekročila rekordných 13 percent. V minulom roku sme za priemerný nákup na internete zaplatili 76 Eur, no dnes s rastúcimi cenami je to v priemere 83 Eur.Ďalším dôvodom je aj to, že kvôli lockdownu a obmedzenej možnosti cestovať si množstvo Slovákov užíva dovolenku doma, alebo peniaze, ktoré by minuli na dovolenku, utratili na online nákupy. Zatvorené reštaurácie a iné spoločenské zariadenia motivovali aj absolútnych laikov na vytváranie gastronomických zážitkov vo svojej vlastnej kuchyni, čo podporujú aj štatistiky, kde vidíme nárast záujmu o kuchynské náčinia, ktoré doteraz väčšina novovzniknutých kuchárov pravdepodobne nepotrebovala.Nech je to akokoľvek, Slováci vedia, ako sa dá ušetriť a robia to s veľkou radosťou. Ak k vysnívanému tovaru pridáme výhodnú cenu, je to predsa len dvojitá radosť.