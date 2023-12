Slovák pestuje kávu vo Vietname

Bratislava 14. decembra (OTS) - Kávoví nadšenci z pražiareň kávy Coffeein pravidelne navštevujú farmárov v pestovateľských krajinách. Ich kávy potom pražia a predávajú na Slovensku. Po nové kávy boli teraz dokonca až vo Vietname, kde má svoju kávovú farmu a spracovateľskú stanicu Slovák Marián Takáč.Marián išiel do Vietnamu pred rokmi len na dovolenku. Zaujalo ho však neznáme dievča, kvôli ktorému zrušil let na Slovensko a domov sa nevrátil takmer sedem rokov. Zapadol do rodiny svojej vyvolenej Lim a pomohol im vybudovať kávovú stanicu, o akej ani len nesnívali. Dnes produkuje výberovú kávu najvyššej kvality, ktorú má pražiareň Coffeein vo svojej ponuke ako Vietnam Lang Biang.“ povedal v rozhovore pre náš web majiteľ pražiarne Coffeein Peter Szabó. „Peter Szabó sa na Vietnam do tej doby podľa vlastných slov pozeral „cez prsty“. Táto krajina je druhým najväčším exportérom kávy na svete, ale takmer výlučne produkuje menej kvalitnú robustu. Len tri percentá kávy pestovanej vo Vietname tvorí arabika a Marián Takáč sa venuje práve tej.skonštatoval P. Szabó.Potvrdenie Petrových predpokladov prišlo už v roku 2022, kedy túto kávu ocenila medzinárodná porota zlatou hviezdou Great Taste Awards.Marián Takáč odišiel do Vietnamu v lete roku 2016 a na Slovensko sa prvýkrát vrátil až v roku 2023. S Petrom Szabóm sa stretol na festivale výberovej kávy v Košiciach a dvojica si od začiatku sadla. Hneď aj padla dohoda, že zastúpenie Coffeeinu odcestuje do Vietnamu už na najbližší zber, teda v novembri.Podľa Petra nie je celkom správne hovoriť o tom, že Marián Takáč má vo Vietname kávovníkovú farmu. Podľa neho má hlavne spracovateľskú stanicu, na ktorú mu zberači nosia kávovníkové čerešne. A on tam s nimi potom robí zázraky.“ pokračoval Peter Szabó.Za týmto všetkým nasleduje ešte vylúpanie zŕn z pergamonu a ručné triedenie defektov. Výsledkom je kvalitná výberová káva spĺňajúca najprísnejšie normy specialty coffee. Túto kávu Marián ponúka v rôznych procesoch spracovania od klasických metód ako suchá, mokrá alebo honey až po najrôznejšie experimentálne fermentácie.“ zasmial sa, ktorému Vietnam celkovo veľmi učaroval.Krajina ležiaca v juhovýchodnej Ázii má okolo sto miliónov obyvateľov a všetko je tam iné ako u nás. „“ dodalAk chcete ochutnať ovocie práce ľudí spod pohoria Lang Biang, tak túto kávu nájdete na Petrovom e-shope www.coffeein.sk