SLOVENČINA180: Osobnosti slovenského jazyka - Andrej Sládkovič

Krupina/Bratislava 9. júla (TASR) - TASR prináša v rámci spravodajského seriálu krátke profily osobností, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o pozdvihnutie, rozvoj a kodifikáciu spisovného jazyka Slovákov. Radí sa k nim aj evanjelický farár, romantický básnik a autor Maríny - jedného z najvýznamnejších diel písaných v štúrovskej slovenčine Andrej Sládkovič.



Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris, sa narodil 30. marca 1820 v Krupine. Pochádzal z mnohopočetnej rodiny učiteľa a literáta Ondreja Braxatorisa. V rokoch 1831 - 1832 študoval na piaristickom gymnáziu v Krupine. Evanjelické lýceum v Banskej Štiavnici navštevoval v rokoch 1832 - 1840. Potom pokračoval v štúdiu teológie na Evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa aktívne zapájal aj do činnosti v Ústave reči a literatúry československej.



Ako viacerí predstavitelia štúrovskej generácie študoval aj on teológiu v Nemecku na univerzite v Halle. Po návrate na Slovensko pôsobil do roku 1847 ako vychovávateľ v Rybároch, kde vznikli aj jeho najvýznamnejšie diela Marína a Detvan. Ako evanjelický farár začínal Sládkovič najprv v Hrochoti (1847) a potom až do konca života pôsobil v Radvani.



Od mladosti bol Sládkovič aktívnym účastníkom národného spolkového života. Patril k aktívnym členom Literárno-dramatického odboru Matice slovenskej, podporovateľom a šíriteľom slovenských kníh a časopisov. V jeho básňach Nehaňte ľud môj, Hron, More, Morava, Krajanom či Mládenec zaznieval aj silný vlastenecký postoj.



Andrej Sládkovič, básnik, ale aj prekladateľ, zomrel 20. apríla 1872 v Radvani.