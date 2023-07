Rejdová je známa svojimi krojmi aj legendami o pokladoch

Bratislava/Rejdová 3. júla (TASR) - V kronike obce Rejdová v okrese Rožňava sa pravidelné zápisy objavujú od roku 1768. Z nich sa návštevníci dozvedia, odkedy stojí kostol, kedy bola postavená veža a čo napáchala v dedine morová epidémia.



"Dokonca táto malá obec mala aj pivovar, ale podľa kroniky v roku 1726 ho zachvátil požiar. Zhorel aj kostol, zničené boli zvony. Vraj sa roztopil aj veľký zvon za 700 zlatých, ktorý bol privezený z Banskej Bystrice. Obec niekoľkokrát vyhorela, ale statoční Rejdovčania ju vždy obnovili," uviedla starostka obce Slávka Krišťáková.



Pripomína, že v ich dedine, ktorá leží v Slovenskom rudohorí v doline riečky Slaná, sa odjakživa hovorilo rejdovským nárečím. V ňom sa tradujú aj legendy o zbojníkoch a zakopaných pokladoch, či o bezhlavých jazdcoch. Tie sa tu vždy rozprávali po večeroch, keď sa ľudia stretávali pri páraní peria, pradení nití či výrobe čipiek.



V Rejdovej je známy aj príbeh o uhorskom kráľovi Belovi IV., ktorý po prehratej bitke s Tatármi pri rieke Slanej v roku 1241 utekal hore Slanskou dolinou. "V rejdovskom chotári v hustých lesoch a na zlých cestách sa obával o svoju kráľovskú pokladnicu, aby mu ju neukradli zbojníci a zbehovia uhorského vojska. V doline Hlboká dal preto peniaze a zlato zamurovať do jaskyne," povedala.



Neďaleko miesta, kde ukryl kráľovský poklad, dal do skaly vysekať zašifrovaný nápis, ktorý hovorí o tom, kde je poklad zamurovaný. Tento tajomný názov sa však doteraz nikomu nepodarilo vylúštiť a nájsť tak jaskyňu s pokladom kráľa Bela IV.



Rejdová je vychýrená svojou remeselnou výrobou. Ľudia sa venujú výrobe paličkovanej čipky, drevených produktov, tkaniu kobercov a vyrábajú aj kožené pastierske kapsy. To všetko tu môže turista nájsť na príležitostných jarmokoch, ktoré sú aj súčasťou tradičného Gemerského folklórneho festivalu. V obci tiež založili sociálny podnik Rejdovka, kde sa venujú šitiu krojov a ďalších doplnkov, ktoré si tu možno zakúpiť.



"Radi vás v našej dedine privítame. V čase festivalu vás pozveme do rejdovských dvorov, aby ste na vlastné oči videli, ako sa u nás žije dnes, a porozprávame, ako to bolo v minulosti. Až tu zistíte, ako chutia naše pravé halušky, pirohy či cesnakové guľky. A možno vám niekto z tých starších prezradí znamenia, ktoré treba poznať pri hľadaní zakopaných pokladov," ako hovorí starostka, treba všetko vidieť na vlastné oči a prísť do Rejdovej.