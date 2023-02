Slovenská dizajnérka predviedla v Londýne kolekciu z bioplastu

Bratislava 20. februára (TASR) – Slovenská dizajnérka Mata Durikovic predstavila uplynulý víkend na podujatí London Fashion Week svoju kolekciu Pink Matrix vyrobenú z bioplastických materiálov. "Ukázala, že aj luxus vie byť udržateľný a jedlé oblečenie môže robiť udržateľnosť príťažlivou," uviedla pre TASR Zuzana Bobiková, riaditeľka neziskovej organizácie Slovak Fashion Council (SFC).



Spresnila, že Durikovic predviedla publiku svoj ružový matrix v londýnskej štvrti Shoreditch na podujatí Fashion Scout, ktoré je súčasťou Londýnskeho týždňa módy. "Umelecká štvrť známa svojou street art vibrujúco mladou atmosférou poskytla perfektné kulisy na fantastické predstavenie, kde mohli prítomní hostia v hľadisku ochutnať kúsky 'látky' odstrihnuté zo šiat modelky,“ približuje SFC.



Veľká časť Durikovicovej dizajnu využíva bioplastický materiál, ktorý sa dá vyrobiť v domácich podmienkach. "Moja tvorba je založená na technike 'material driven design', pri ktorej sa najprv inšpirujem materiálom a experimentom s ním. Od toho potom rozvíjam tvar a funkciu dizajnu. Najviac sa momentálne zaoberám biomateriálmi, a to bioplastom, ktorý sa mi podarilo pretvoriť do konzistencie koženej látky. Rovnako sa dá využiť ako avantgardná náhrada výšivky," vysvetľuje dizajnérka s tým, že bioplastickú látku je možné nielen vyšiť alebo potlačiť 3D UV tlačou, ale aj zjesť.



Modely ručne vyrábané až do posledného detailu v štýle hautecouture s poetickou, divokou punkovou atmosférou vyvolali v Londýne záujem a rozruch. "Modely, ktorými chce Mata oživiť svoj detský svet, stelesňovali postavy z rôznych galaxií, kde každý outfit predstavuje konkrétny charakter z danej galaxie. Skladá sa z troch galaxií: 'Crystal galaxy', 'Flower crystal galaxy' a 'Strawberry crystal galaxy'," poznamenáva SFC.



Spomienky z detstva sa počas šou vynárali aj v podobe jemného kontrastného pastelového príbehu s neónovými akcentmi. "Farba bola určite dôležitá v mojom osobnom rozvoji ako dizajnéra. Formovala to, čím sa inšpirujem a aké sú moje osobné preferencie," dodala Durikovic. Jej outfity z bioplastu dopĺňala upcyklovaná vlna a zvyšky látok, ktoré boli uháčkované do organických plesových šiat nového veku.



Kolekciu dotvárali šperky dizajnérky Martiny Kocianovej vytvorené predovšetkým zo striebra a kameňov, ako sú syntetické rubíny, topásy, opály, doplnené barokovými perlami.