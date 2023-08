Slovenská pražiareň EBENICA COFFEE žne úspechy

Bratislava 31. augusta (OTS) - Za takmer štrnásť rokov fungovania tejto pražiarne ocenili porotcovia z celého sveta výnimočnú chuť kávy praženej na Slovensku už vo viac ako 15 prípadoch. Tento rok si získala pozornosť porotcov najmä káva COLOMBIA LA SECRETA.Pražiareň EBENICA COFFEE nájdete v Modre. Ide o rodinnú spoločnosť, ktorá do kávového remesla vkladá nielen špičkové know-how, no predovšetkým cit a emóciu. Ich nadšenie sa aj tento rok podarilo pretaviť do reality v podobe svetového ocenenia Great Taste Awards Každoročne ich udeľuje organizácia Guild of Fine Food. Na zozname sa vždy ocitnú výrobky a nápoje s výnimočnou chuťou a kvalitou. Vďaka dlhoročnej tradícii od roku 1994 si ocenenie Great Taste Awards získalo vo svete úctu a ich čierne nálepky so zlatými hviezdičkami, ktoré majú právo nosiť ocenené produkty, sú mnohým známe hneď na prvý pohľad. V očiach zákazníkov pomáha toto ocenenie zvyšovať povedomie o tom, ktorí výrobcovia si dali skutočne záležať na zložení vybraných produktov.Tento rok zaujala porotcov najmä lahodná krémová káva COLOMBIA LA SECRETA z ponuky pražiarne EBENICA . Kakaová chuť doplnená sladkými tónmi mirabeliek a hrozna získala v prestížnej súťaži až dve zlaté hviezdy. K tomu sa pridalo ocenenie Outstanding, označované za výnimočné či mimoriadne dobré.Porota pri káve COLOMBIA LA SECRETA nešetrila chválou:EBENICA COFFEE sa môže tento rok tešiť z výnimočného úspechu. Okrem vyššie spomínaného ocenenia získali po jednej zlatej hviezde aj káva CUBA Serrano Superior, blend INTENSIVO a obľúbená bezkofeínová káva ZERO. Odborníci im zároveň udelili prívlastok Simply delicious.Aby držala pražiareň krok s dobou, sústredili sa aj na vyladenie chutí a textúry svojej bezkofeínovej kávy. Cieľom majiteľov pražiarne Mareka a Danky Fajčíkovcov je, aby si ich kávu mohli užívať všetci rovnako. Bez ohľadu na to, či si ju vypijú v kaviarni alebo doma či dokonca aj vtedy, ak z nejakého dôvodu nemôžu piť kofeínovú kávu.Na ich káve s názvom ZERO si pochutia milovníci plnej chuti, ktorí preferujú kávy bez kofeínu. Je nositeľom certifikátu Swiss Water Process. Ten deklaruje, že bola kofeínu zbavená šetrnou vodnou metódou bez akejkoľvek chémie. Tento rok si na ocenení Great Taste Awards odniesla jednu hviezdičku, no porota z nej bola očarená:Pre špecifickú skupinu zákazníčok, tehotné a dojčiace mamičky, dokonca vytvorili bezkofeínovú kávu MAMMIE, ktorá rešpektuje ich chuťové preferencie a stáva sa prvým kávovým produktom, po ktorom mamičky siahnu po otehotnení. Samozrejme, aj počas tehotenstva a dojčenia si chcú dopriať kávu bez kompromisov v chuti, ktorá však bude bez kofeínu.Svedomitá práca a nadšenie sa vyplácajú. Za posledných 5 rokov sa EBENICA COFFEE dostala na listinu obľúbených káv z celého sveta. Vďaka 15 oceneniam a neustálemu zlepšovaniu sa sa môžu pýšiť aj titulom Great Taste Producer. Ten získajú iba firmy s dlhodobo konzistentnou kvalitou a výnimočne chutným produktom.Marek a Danka Fajčíkovci, ktorí sú srdcom aj hlavou celého projektu, založili pražiareň na jeseň v roku 2009. Ich inšpiráciou sa stali malé zahraničné pražiarne, ktoré sa vypracovali na značky svetovo známych káv.Dnes pracujú v pražiarni okrem manželov Fajčíkovcov ďalší kávoví nadšenci. Spoločne si okolo seba na Slovensku vybudovali komunitu kávičkárov a v neposlednom rade aj povedomie o tom, ako by mala kávová kultúra vyzerať. Vďaka tomu patria medzi najmodernejšie pražiarne v strednej Európe a slovenskej káve robia dobré meno po celom svete. Popri úspechu na Great Taste Awards získali ich kávy výborné recenzie aj v uznávanom americkom hodnotení Coffee Review.Najľahšia cesta k ich káve je objednanie priamo cez e-shop www.ebenica.sk s doručením po celom Slovensku. Fyzicky si ju môžete kúpiť priamo v pražiarni v Modre či v predajni v Žiline a niektoré z nich aj v sietí drogérií dm alebo v e-shope mojadm.sk