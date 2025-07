Slovenská whisky na medzinárodnej scéne

Dubaj ako 47. destinácia kde žiari Nestville Whisky: Splnený sen za hranicou kontinentov

Hviezdne 30. júla (OTS) - Z malej dedinky až do Dubaja! Cesta, ktorá by sa pred pár rokmi zdala ako sen, dnes nesie meno Nestville Whisky za hranice našich snov a svetových kontinentov. Prvá kvapka tejto výnimočnej whisky uzrela svetlo sveta v roku 2012 v malej obci Hniezdne. Dnes zreje jej príbeh v srdciach whisky znalcov a nadšencov po celom svete.V máji 2025 sa značka Nestville Whisky opäť zapísala do histórie. Po úspešných rokovaniach o vstupe na trh Spojených arabských emirátov sa Dubaj stal 47. krajinou, kde si ľudia vychutnajú remeselný príbeh ukrytý v každej kvapke našej whisky. Z malej destilérky smerujeme do ikonického mesta na pobreží Perzského zálivu. Zo srdca vyrábame whisky, ktorá si na svetových súťažiach získava rešpekt. Snívame vo veľkom, pretože veríme, že poctivé remeslo a odvážne vízie nemajú hranice.Medzinárodné úspechy sa však nespočívajú len v expanzii na svetové trhy. V konkurencii viac ako 1400 vzoriek z 39 krajín na prestížnej súťaži The New York International Spirits Competition 2025 získala Nestville Whisky hneď dve medaily. Táto medzinárodná súťaž patrí medzi najprestížnejšie svetové súťaže destilátov, kde produkty hodnotí odborná porota zložená výhradne z profesionálnych obchodníkov, someliérov a barových expertov z New Yorku. Súťaž prebieha anonymne a zohľadňuje aj maloobchodnú cenu produktov, čím odráža ich reálnu trhovú hodnotu.Nestville Whisky Blended 12yo 40 % si odniesla zlatú medaila a výborné hodnotenie 94 bodov za harmonickú vanilkovú chuť, hĺbku nuansov a precízne remeselné spracovanie.Nestville Whisky Single Malt Single Cask 45 % získala striebornú medailu a 92 bodov. Patrí jej uznanie za neopakovateľný charakter, komplexnosť a výnimočný podpis Majstra Blendera.Tieto ocenenia sú dôkazom, že naša whisky dokáže stáť bok po boku s najlepšími svetovými destilátmi. Sú poctou všetkým, ktorí stáli pri zrode značky, keď bola ešte len snom ukrytým v dubových sudoch.Ďalší triumf prišiel z renomovanej medzinárodnej súťaže World Whisky Masters Competition 2025, kde Nestville Whisky excelovala medzi svetovou elitou, vrátane škótskych a írskych značiek whisky. World Whisky Masters Competition 2025 je globálna súťaž zameraná na najlepšie svetové whisky. V slepom hodnotení (blind tasting), pod vedením odborníkov zo Spirits Business, sa hodnotili whisky kategorizované podľa veku, štýlu a cenovej úrovne.Nestville Whisky Master Blender 2024 15yo, 45 % si z prestížnej medzinárodnej súťaže odniesla zlatú medailu v kategórii blended whisky. Táto zberateľská edícia je skutočným skvostom. Svojou výnimočnou hĺbkou, eleganciou a remeselným podpisom očarila porotu a potvrdila, že aj na Slovensku vzniká whisky, ktorá je hodná svetovej pozornosti.Rovnaký úspech si odniesla aj Nestville Whisky Single Malt Single Cask 45 %, ktorá taktiež získala zlatú medailu v kategórií single malt whisky. Tento jedno sladový destilát si v silnej konkurencii škótskych aj írskych whisky vyslúžil uznanie vďaka svojej konzistentnej kvalite, komplexnosti a majstrovskému spracovaniu.Nestville Whisky je príbeh, ktorý pochádza z hrdosti, poctivosti a hlboko zakorenej identity. Je to dôkaz, že aj z malej dedinky môže vzísť svetová kvalita. Tieto úspechy patria každému, kto v nás verí. Majiteľom, zákazníkom, fanúšikom, aj nášmu tímu, ktorý stál pri nás na každom kroku našej cesty. Zo srdca vyrábame whisky, ktorá si na medzinárodných súťažiach získava rešpekt. Každou fľašou prinášame do sveta kúsok nášho remesla a svet nám za to vracia zlaté ocenenia. Snívame vo veľkom a vďaka vám uskutočňujeme vízie, ktoré nás neustále posúvajú dopredu.Na zdravie a na cestu, ktorú spoločne tvoríme!