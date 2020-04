Slovenské herecké nebo – Gizela Veclová

Bratislava 26. apríla (TASR) – Významná slovenská herečka Gizela Veclová bola považovaná za prvú hviezdu slovenského muzikálu. Vďaka svojim všestranným speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam sa uplatnila v činohre, spevohre i opere.



Gizela Veclová sa narodila 1. mája 1923 v Bratislave. V roku 1942 absolvovala štúdium operného spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Následne až do roku 1945 pôsobila v opere Slovenského národného divadla v Bratislave. Potom niekoľko rokov strávila na scénach v Košiciach a Brne. Nakoniec zakotvila v operete Novej scény v Bratislave.



Najmä v Košiciach dostala možnosť rýchleho umeleckého rastu. Naštudovala tu svetové diela, ako napríklad Traviata, Hoffmannove rozprávky, Predaná nevesta či Barbier zo Sevilly. Na bratislavskej Novej scéne sa zaradila sa do vyprofilovaného spevoherného súboru na čele s Františkom Krištofom Veselým. Vďaka všestrannému talentu, speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam si vydobyla pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu. Zaskvela sa v dielach My Fair Lady, Fidlikant na streche, Grék Zorba i Hello, Dolly!



Jej nadanie využili aj ďalší režiséri a obsadzovali ju v činoherných inscenáciách. Zahrala si po boku svojich vynikajúcich kolegov, ktorými boli Július Vašek, Ctibor Filčík, Vlado Müller. Okrem divadla sa uplatnila aj vo filme a televízii. Diváci ju mali možnosť vidieť vo filmoch Zmluva s diablom, Medená veža, Páni sa zabávajú či Skrytý prameň.



Vďaka znalosti náročnej javiskovej nemčiny prešla aj niekoľkými európskymi javiskami v činoherných inscenáciách. Jej umenie odmenili na festivale v Karlových Varoch cenou pre najlepšiu muzikálovú herečku a v roku 1969 získala titul zaslúžilá umelkyňa.



Gizela Veclová zomrela 27. januára 2019 v Košiciach.