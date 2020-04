Slovenské herecké nebo - Jozef Dóczy

Bratislava 19. apríla (TASR) – Herec Jozef Dóczy bol hereckou legendou nitrianskeho divadla. V Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre pôsobil 58 rokov. Za ten čas vytvoril takmer dve stovky divadelných postáv.



Jozef Dóczy sa narodil 19. novembra 1929 v Nitre. Bol predavačom v potravinách a zároveň chodil aj do učňovskej obchodnej školy, v ktorej si založili študentské divadlo. V roku 1951 odišiel do Plzne na základnú vojenskú službu. Po vojenčine mal možnosť zostať v Prahe, pretože ako vojak hrával s úderkou Jindřicha Plachtu z Armádneho divadla na Vinohradech, ale vrátil sa do rodnej Nitry.



Hrával v divadelnom ochotníckom súbore Nitran, s ktorým vystúpil na mnohých prehliadkach ochotníckych divadiel. Počas jednej z nich Dóczyho objavil legendárny divadelný režisér Andrej Bagar. Ten mu ponúkol angažmán vo vtedajšom Nitrianskom krajovom divadle (dnešné DAB). Dóczy ponuku prijal.



V nitrianskom divadle vytvoril Dóczy desiatky postáv. Jeho herecké kreácie s kolegom Milanom Kišom v Zlatých chlapcoch, Jeppem z vŕšku či Fidlikantoch na streche patria k vrcholom oboch predstaviteľov staršej generácie slovenského divadla. V 60. rokoch minulého storočia spolu tvorili legendárnu komickú dvojicu. Až 174 rôznych postáv odohral nitrianskom divadle.



Ďalšie desiatky úloh stvárnil vo filmoch, televíznych inscenáciách a rozprávkach, ako napríklad Pán a hvezdár, Adam Šangala, Sebechlebskí hudci, Sváko Ragan či Detektív Karol.



Za svoje herecké majstrovstvo získal Jozef Dóczy v roku 1975 titul zaslúžilý umelec. V roku 1995 získal za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného i filmového umenia Cenu mesta Nitra, v roku 2001 mu za celoživotné dielo udelili Cenu Jozefa Kronera.



V roku 2010 prezident SR Ivan Gašparovič udelil Dóczymu Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti umenia, osobitne divadelného.



Jozef Dóczy zomrel 21. januára 2013 v Nitre.