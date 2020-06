Slovenské herecké nebo – Marián Labuda starší

Bratislava 21. júna (TASR) – Herec Marián Labuda starší patril k stáliciam slovenského divadelného umenia. V 80. rokoch minulého storočia bol jedným z najobsadzovanejších hercov v bývalom Československu.



Marián Labuda sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach v rodine krajčíra. V roku 1965 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Už počas štúdia niekoľkokrát hosťoval v Slovenskom národnom divadle (SND), kde bol potom v rokoch 1965 - 1968 riadnym členom činohry.



V roku 1968 spoluzakladal bratislavské Divadlo Na korze, ktorého členom bol do roku 1971 - normalizačný režim divadlo napokon zrušil.



Následne Labuda pôsobil na Novej scéne v Bratislave, kde sa od komických a tragikomických postáv prepracoval k veľkým dramatickým úlohám. Exceloval v mnohých hrách, napríklad ako Seňka Gromov v dramatizácii Šukšinových rozprávok, Malcolm v Macbethovi, či ako tajomník v Čaji u pána senátora. Od januára 1990 sa stal členom Činohry SND, kde si ho pamätajú z predstavení Krajčírky, Tri sestry, Zlatí chlapci či Vejár.



Svoje herecké umenie predviedol aj na popredných divadelných scénach v Českej republike, ako napríklad Národné divadlo v Brne, Mestské divadlo v Zlíne, či Divadlo na Vinohradech v Prahe. Účinkoval v desiatkach rozhlasových hier, televíznych inscenácií a filmov.



Najviac ho diváci poznali vďaka mnohým filmovým postavám v českých, ale aj slovenských filmoch. Jeho najkrajšou a najznámejšou filmovou úlohou je vodič Pávek z Menzlovej komédie Vesničko má středisková. Zaskvel však aj vo filmoch - Obsluhoval jsem anglického krále, Zmluva s diablom, Pacho, hybský zbojník, Buldoci a třešně, Dobří holubi se vracejí, Záhrada či Krajinka.



Marián Labuda bol držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v oblasti kultúry. V roku 2005 získal Cenu za najlepší mužský herecký výkon v ankete divadelných kritikov Dosky 2005 v hre Tiso.



V roku 2007 mu na festivale Artfilm udelili ocenenie Hercova misia a na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach si osobne pripevnil bronzovú plaketu so svojím menom.



Marián Labuda zomrel 5. januára 2018 v Bratislave vo veku 73 rokov.