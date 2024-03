Slovensko je na chvoste EÚ v oblasti prevencie

Foto: FOKUS optika

Veľká časť zdravotných problémov, či dokonca až úmrtí by nenastala, ak by pacienti dostali včasnú zdravotnú starostlivosť, prípadne by bola odhalená v rámci prevencie. Slovensko je v štatistikách odvrátiteľných úmrtí dlhodobo medzi najhoršími krajinami v rámci Európy, napriek tomu, že vieme čo konkrétne robiť, aby sme znížili počet týchto úmrtí.Takmer polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať behaviorálnym a environmentálnym príčinám, ktorým možno predchádzať. Samotné diétne riziká (nezdravá strava) prispeli k 26 % všetkých úmrtí. Podľa štatistík je na vzostupe tiež miera obezity dospelých a dospievajúcich a problémom spôsobujúcim úmrtia je tiež vysoká prevalencia fajčenia.Slováci pritom majú nárok na preventívne prehliadky u rôznych špecialistov zo zákona. Ďalšie získavajú ako benefit napríklad od svojej poisťovne. Jedným z príkladov je i bezplatné vyšetrenie zraku u optometristu, ktoré dokáže odhaliť vznikajúce či pokročilé problémy so zrakom. Zrak je pritom jedným z najdôležitejších zmyslov, ktorý nám umožňuje vnímať svet okolo nás. Napriek tomu však mnoho ľudí podceňuje starostlivosť o svoje oči a zanedbáva preventívne vyšetrenia.Prevencia problémov so zrakom je kľúčová z niekoľkých dôvodov. V prvom rade, mnohé očné choroby a problémy so zrakom, ako napríklad katarakta, glaukóm alebo degenerácia sietnice, majú tendenciu postupovať pomaly a bez výrazných príznakov vo svojich počiatočných štádiách.upozorňuje Martin Slaný, odborný garant a očný optik zo siete FOKUS očná optika.V rokubola napríklad myopia (krátkozrakosť)zastúpená počtomAž tretina obyvateľstva tedaPredpovede uvádzajú, že v rokuto bude aždodáva Martin Slaný.Na väčšinu problémov spojených s očami existuje riešenie. V prípade začínajúcich či pokročilých zdravotných problémov je potrebné sa obrátiť na svojho optometristu, ktorý vie pomôcť s konzultáciou, prípadne poskytnutím alebo odovzdaním informácie, ktorého zdravotného špecialistu navštíviť. Na mnohé problémy potom existuje korekcia v podobe vhodných okuliarov či šošoviek, ktoré dokážu problémy so zrakom eliminovať.