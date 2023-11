Slovensko sa predstaví na knižnom veľtrhu v mexickej Guadalajare

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na druhom najväčšom knižnom veľtrhu na svete v mexickom meste Guadalajara bude tento rok čestným hosťom Európska únia (EÚ). Prvýkrát sa na veľtrhu zúčastní aj Slovensko. Informuje o tom Slovenské literárne centrum (SLC), ktoré slovenskú účasť na veľtrhu organizuje. "Státisíce návštevníkov veľtrhu spoznajú nielen slovenské spisovateľky, ale aj našich hudobníkov, filmárov, slovenský dizajn či vizuálne umenie," avizuje SLC.



V poradí 37. ročník veľtrhu sa uskutoční 25. novembra až 3. decembra. "Pod sloganom 'Building a Union of Cultures' privezie do Mexika 70 autorov a autoriek z 27 krajín, medzi ktorým nebudú chýbať ani slovenské spisovateľky Jana Beňová a Mária Ferenčuhová," spresňuje SLC, účasť slovenských umelcov zabezpečuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry (MK) SR.



"Našou ambíciou bolo presadiť do programu čestného hosťovania čo najviac slovenských umelcov a umelkýň, keďže sme presvedčení, že ich tvorba má potenciál presadiť sa aj v latinsko-americkom svete," hovorí riaditeľ SLC Pavel Sibyla. Slovensko bude v Mexiku reprezentovať aj hudobné duo Lash & Grey, raper Gleb, huslisti Ferdinand Slezák a Karolína Krígovská.



Návštevníci stánku EÚ uvidia počas dvojhodinového slovenského programu film o slovenskom dizajne i krátky film Denisa Kozerawského zachytávajúci tvorbu Jakuba Juhása, Ilony Németh a Dávida Koroncziho. Počas filmového festivalu, ktorý je súčasťou veľtrhu, premietnu drámu režiséra Marka Škopa Nech je svetlo.



Súčasťou programu čestného hosťovania bude diskusia s názvom Hranice nemožného. Okrem Jany Beňovej a Sylvie Fischerovej (Česko) sa na nej zúčastní aj ukrajinský spisovateľ Andrey Kurkov.



Účasť na veľtrhu v Guadalajare nemá byť podľa SLC jednorazovou záležitosťou. Pokračovanie má mať v intenzívnejšej komunikácii s vydavateľmi z Latinskej Ameriky a Pyrenejského polostrova. Jej výsledkom by mal byť vyšší počet prekladov diel slovenských autorov do španielčiny a portugalčiny. Ten sa v uplynulých dekádach pohyboval v jednotkách kusov ročne.



Medzinárodný knižný veľtrh v mexickej Guadalajare vznikol v roku 1987. Návštevnosť veľtrhu a jeho sprievodných podujatí počas deviatich dní trvania pravidelne prekračuje pol milióna účastníkov. Okrem kongresového centra s rozlohou 40.000 štvorcových metrov sa koná aj v priestoroch Univerzity Guadalajara.