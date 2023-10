Slovenský ochranný zväz autorský vyhlásil ocenenia za rok 2022

Bratislava 12. októbra (TASR) - Bratislavské Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava patrilo v stredu večer (11. 9.) slovenskej hudbe, jej autorom a interpretom. Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával honorárne a štatistické ceny za rok 2022.



Prvenstvo v kategórii skladateľ najhranejších hudobných diel získal dvanásty raz po sebe Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile, ktorý má na svojom konte aj jednu autorskú cenu SOZA ešte za rok 2005, keď bola spoločná kategória pre autora hudby a textára.



Prvenstvo v kategórii textár najhranejších hudobných diel obhájil Vladimír Krausz. Je to jeho piate ocenenie po sebe. Krausz píše texty pre skupinu IMT Smile, Katku Knechtovú, Adama Ďuricu a ďalších slovenských interpretov.



V kategórii najhranejšia skladba patrí ocenenie piesni To okolo nás skupiny Para feat. Jana Kirschner. V kategórii zvukový nosič získal ocenenie album Posledné veci legendárneho Mira Žbirku, ktorý dokončil a produkoval jeho syn David. Manželke Katke tak pribudla k štyrom českým cenám Anděl aj slovenská soška Eurydiky od sochárky Jany Brisudovej.



V kategórii najúspešnejší mladý autor získala ocenenie speváčka Nikola Barľaková, známa z účinkovania v a capelle For You. Najúspešnejšou skladbou online je Zatancuj si so mnou v podaní Adama Ďuricu. Najúspešnejším autorom v online je známy slovenský raper Kali, občianskym menom Koloman Magyary.



Veľká cena SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2021 ju získal skladateľ Ladislav Burlas, za rok 2022 ju husľový virtuóz, skladateľ a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota.



Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje už nežijúcim autorom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj slovenskej hudby. Za rok 2021 boli do Zlatej knihy SOZA zapísaní skladateľ Andrej Lieskovský a textárka Viola Muránska, za rok 2022 skladateľ Jozef Malovec a hudobník Braňo Hronec.



"Beriem to tak, že je to zadosťučinenie pre moju prácu a napredovanie, hlavne pre mojich spolupracovníkov, ktorí sa na tom podieľali, pretože musím podotknúť a podčiarknuť, že žiadny z tých hitov som neurobil sám. Nový album je v procese, teraz vydám nejaké single, práve vyšiel singel Vietor a ešte mám vo finále rozrobenú pesničku Chcel by som vedieť s Petrom Lipom," povedal pre TASR ocenený Adam Ďurica.



"Poslednú dekádu môjho života som strávila práve s a capellou For You, v ktorej som bola aj posledné roky najaktívnejšia, čo sa týka autorskej aj aranžérskej tvorby. Od januára 2023 som sa osamostatnila a snažím sa stále ostať pri autorskej tvorbe, písať si nové veci a produkovať ich pre seba," dodáva ocenená Nikola Barľaková.