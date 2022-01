Smatanová verí, že nový rok bude o koncertoch a stretávaní s fanúšikmi

Bratislava 9. januára (TASR) – Zuzanu Smatanovú poznajú fanúšikovia slovenskej scény ako úspešnú speváčku, ktorá šesťkrát po sebe, za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, získala Zlatého slávika v kategórii speváčka. V novembri tohto roka prekvapila fanúšikov nielen ako speváčka, ale aj ako ilustrátorka knižky Peter Nagy pre deti, ktorú Nagy vydal v novembri.



"Myslím si, že môj rok 2021 bol výborný. Naozaj sa nemôžem na nič sťažovať, iba ako muzikantka v tom, že sme nemali až toľko koncertov, na koľko sme boli s kapelou zvyknutí po minulé roky, ale inak ho hodnotím ako rok plný výziev, pretože ja sama som absolvovala jednu krásnu výzvu, a to ilustrovať detskú knižku s názvom Peter Nagy pre deti. Táto práca mi vyplnila celý rok. Nezamýšľala som na nad vecami, nad ktorými sa možno zamýšľali iní, ja som sa upriamila na prácu, veľa som kreslila a to mi robilo veľkú radosť. Preto hodnotím tento rok ako veľmi pekný, plný tvorivých zážitkov a skúseností, takže verím, že aj rok 2022 bude veľmi podobný," hodnotí uplynulý rok pre TASR Smatanová.



"V roku 2022 sa zase teším na nové výzvy a verím, že bude rovnako taký tvorivý, ale myslím si, že bude viac hudobný ako výtvarný, aj keď na ilustrovanie nechcem zanevrieť, nie je dôvod. Veľmi sa budem tešiť novým príležitostiam a ponukám, ktoré sa mi budú páčiť," povedala speváčka.



Dodala však, že by sa zase chcela pohnúť hudobne. "Tým chcem povedať, že teraz píšem nové pesničky a verím, že zase mojich hudobných fanúšikov poteším niečím novým, čo teraz pomaličky pripravujem. Dúfam, že tento rok bude zase aj o koncertoch a verím, že kultúra na Slovensku bude otvorenejšia, aby sme mohli opäť stretávať ľudí a fanúšikov. Budem veľmi rada, keď sa to celé splní," doplnila očakávania v novom roku pre TASR speváčka.