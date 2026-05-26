< sekcia Magazín
SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 95 rokov zomrel saxofónový velikán
V rozhovore pre magazín Jazz Times opísal, ako ho hudobný nástroj, vďaka ktorému získal slávu, okamžite uchvátil. ikán
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 26. mája (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel americký jazzový hudobník Sonny Rollins, známy ako „saxofónový velikán“. Umelec skonal v pondelok vo svojom dome vo Woodstocku v štáte New York, uvádza sa vo vyhlásení jeho tlačového hovorcu, ktorý ho označil za „jednu z najuznávanejších a najvplyvnejších osobností americkej hudby“, informuje stanica BBC News.
Rollins mal plodnú kariéru, ktorá sa začala koncom 40. rokov. Spolupracoval s umelcami ako Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie či John Coltrane a ako líder kapely vydal vyše 60 albumov. Získal dve ceny Grammy, než ho v roku 2014 ochorenie dýchacích ciest donútilo ukončiť profesionálnu dráhu.
Oznámenie Rollinsovho úmrtia sprevádzala jeho vlastná citácia z roku 2009: „Myslím si, že keď tvorivý človek zomrie, pokračuje v ďalšej existencii. Som človek, ktorý verí, že tento život nie je všetkým. Duchovne založený človek to takto nevníma.“
V rozhovore pre magazín Jazz Times opísal, ako ho hudobný nástroj, vďaka ktorému získal slávu, okamžite uchvátil. „Matka mi darovala altový saxofón, keď som mal sedem rokov. Vzal som si ho do spálne a začal hrať - to bolo všetko. Cítil som sa ako v siedmom nebi. Mohol som tam zostať naveky,“ uviedol.
Walter Theodore „Sonny“ Rollins sa narodil 7. septembra 1930 v New York City. Bol nadaný hudobník a jeho mentorom bol klavirista Thelonious Monk. Neskôr hral s mnohými poprednými jazzovými umelcami, medzi ktorých patrili Art Blakey alebo Bud Powell.
V roku 1957 vydal svoj šiesty štúdiový album Saxophone Colossus, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z jeho najznámejších. Keď v prvej polovici 60. rokov rástla Rollinsova sláva, začal každý deň hodiny cvičiť na saxofóne na newyorskom moste Williamsburg Bridge. Viedlo to k vzniku jednej z jeho najslávnejších platní The Bridge (1962). Iniciovali sa tiež výzvy, aby sa most premenoval na jazzmanovu počesť.
Rollins, známy svojimi dlhými sólami, patril medzi najlepších improvizátorov a v rozhovore pre stanicu PBS uviedol, že na pódium vstupoval s čistou hlavou a bez akéhokoľvek plánu okrem toho, že si uvedomoval štruktúru skladby. „Čo sa týka improvizácie, to nechávam úplne na osud. Niekedy ma prekvapí, čo z toho vzíde,“ vravieval Sonny Rollins.
Rollins mal plodnú kariéru, ktorá sa začala koncom 40. rokov. Spolupracoval s umelcami ako Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie či John Coltrane a ako líder kapely vydal vyše 60 albumov. Získal dve ceny Grammy, než ho v roku 2014 ochorenie dýchacích ciest donútilo ukončiť profesionálnu dráhu.
Oznámenie Rollinsovho úmrtia sprevádzala jeho vlastná citácia z roku 2009: „Myslím si, že keď tvorivý človek zomrie, pokračuje v ďalšej existencii. Som človek, ktorý verí, že tento život nie je všetkým. Duchovne založený človek to takto nevníma.“
V rozhovore pre magazín Jazz Times opísal, ako ho hudobný nástroj, vďaka ktorému získal slávu, okamžite uchvátil. „Matka mi darovala altový saxofón, keď som mal sedem rokov. Vzal som si ho do spálne a začal hrať - to bolo všetko. Cítil som sa ako v siedmom nebi. Mohol som tam zostať naveky,“ uviedol.
Walter Theodore „Sonny“ Rollins sa narodil 7. septembra 1930 v New York City. Bol nadaný hudobník a jeho mentorom bol klavirista Thelonious Monk. Neskôr hral s mnohými poprednými jazzovými umelcami, medzi ktorých patrili Art Blakey alebo Bud Powell.
V roku 1957 vydal svoj šiesty štúdiový album Saxophone Colossus, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z jeho najznámejších. Keď v prvej polovici 60. rokov rástla Rollinsova sláva, začal každý deň hodiny cvičiť na saxofóne na newyorskom moste Williamsburg Bridge. Viedlo to k vzniku jednej z jeho najslávnejších platní The Bridge (1962). Iniciovali sa tiež výzvy, aby sa most premenoval na jazzmanovu počesť.
Rollins, známy svojimi dlhými sólami, patril medzi najlepších improvizátorov a v rozhovore pre stanicu PBS uviedol, že na pódium vstupoval s čistou hlavou a bez akéhokoľvek plánu okrem toho, že si uvedomoval štruktúru skladby. „Čo sa týka improvizácie, to nechávam úplne na osud. Niekedy ma prekvapí, čo z toho vzíde,“ vravieval Sonny Rollins.