Socha Krista Spasiteľa požehnáva Brazíliu už 90 rokov

Rio de Janeiro/Bratislava 12. októbra (TASR) – Viacerými piesňami oslavovaný vrch Corcovado sa týči nad brazílskou prístavnou metropolou Rio de Janeiro na juhovýchode krajiny. Socha Krista Spasiteľa (známa je aj pod názvom Kristus Vykupiteľ), ktorá je na tomto vrchu umiestnená, je v portugalčine známa ako Cristo Redentor. Majestátne dielo sa stalo symbolom mesta i celého brazílskeho národa.



Od momentu, kedy bola kolosálna socha Krista Spasiteľa odhalená verejnosti, uplynie v utorok 12. októbra deväťdesiat rokov.



Nápad na výstavbu pomníka pochádzal od Brazílčanov, ktorí sa obávali postupujúceho prílivu bezbožnosti, keďže cirkev a štát sa v Brazílii koncom 19. storočia oddelili. Sochu považovali za možnosť ako získať späť kresťanstvo pre Rio - vtedajšie hlavné mesto Brazílie.



V roku 1921 rímsko-katolícka arcidiecéza navrhla, aby sochu postavili na vrchole vyše 700 metrov vysokého kopca čím by sa zabezpečilo, že bude viditeľná odkiaľkoľvek z mesta.



Základný kameň stavby bol položený 4. apríla 1922 aj napriek tomu, že v tom čase ešte nebola známa konečná podoba pamätníka. Tento dátum pripomínal aj sté výročie nezávislosti Brazílie od Portugalska. V tom istom roku sa konala súťaž návrhov, ktorú vyhral brazílsky inžinier Heitor da Silva Costa. Jeho náčrt zobrazoval postavu Krista s krížom v pravej ruke a so zemeguľou v ľavej. Brazílsky výtvarník Carlos Oswald prišiel s myšlienkou sochy stojaceho Krista s rozpaženými rukami na znak vykúpenia ľudstva po ukrižovaní. Heitor da Silva Costa na základe tejto myšlienky pôvodný námet upravil. Na konečnom návrhu sa spolupodieľal aj francúzsky sochár Paul Landowski, ktorý navrhol hlavu a ruky figúry.



Finančné prostriedky na výstavbu pochádzali zo súkromných zdrojov, o zbierku sa postarala najmä cirkev. S prvými prácami sa pod dohľadom Silvu Costu začalo v roku 1926 a skončilo sa o päť rokov neskôr. Pracovníci a stavebný materiál sa prevážali na vrchol železnicou. Socha vyrobená zo železobetónu, obložená mozaikou z tisícov trojuholníkových dlaždíc z mastenca má výšku 30 metrov a stojí na štvorcovom kamennom podstavci vysokom približne 8 metrov. Horizontálne rozpažené ruky Krista merajú 28 metrov.



Monument vytvorený v štýle Art Deco v priebehu rokov prešiel opravami. Dôkladnému čisteniu sa podrobil v roku 1980, keď mal Brazíliu navštíviť vtedajší pápež Ján Pavol II. Eskalátory a panoramatické výťahy boli nainštalované v roku 2002. Dovtedy museli turisti prekonať vyše 200 schodov, aby sa dostali na vrchol.



Pri príležitosti 75. výročia odhalenia sochy v roku 2006 zasvätili kaplnku nachádzajúcu sa v jej podstavci Panne Márii z Aparecidy, patrónke Brazílie. O rok neskôr v Lisabone zaradili sochu Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro medzi nových sedem divov sveta.



V júli 2012 sa tento symbol kresťanstva dostal na zoznam Svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. UNESCO vtedy zaradilo do zoznamu okrem sochy aj tamojšie špecifické členité kopcovité pobrežie Atlantického oceánu, kde sa príroda spája s mestom, teda aj pláž Copacabana a horu Po de Açúcar.



V roku 2020 upútala na tomto známom výtvarnom diele svetelná inštalácia, ktorá premietala výzvy ľuďom, aby v čase pandémie koronavírusu zostali v bezpečí svojich domovov. Postava Ježiša Krista bola pomocou technológie odetá v lekárskom plášti ako znak pocty zdravotníkom. V súčasnosti však skulptúre v Riu de Janeiro rastie konkurencia priamo v Brazílii. Nová socha s názvom Kristus Ochranca v meste Encantado bude mať aj s podstavcom výšku 43 metrov a má byť dokončená v priebehu tohto roka.