Sochár Ján Ťapák má 60 rokov: Sochárstvo je krásne dobrodružstvo

Bratislava 27. decembra (TASR) - Okrúhle životné jubileum oslavuje vo vianočnom čase slovenský sochár Ján Ťapák. Umelec, ktorý v utorok 27. decembra dovŕši šesťdesiatku, priznáva, že sa obzerá dozadu, ale vždy kráčajúc vpred. "Človek by mal byť spokojný s tým, čo prežil. Keď sa pozerám spätne na svoj život a dielo, teším sa, že zatiaľ všetko dopadlo tak, ako to je. S chybičkami, omylmi, ale veľmi jasne vedenou líniou prístupu k robote," hovorí Ťapák, ktorý sa od roku 1989 venuje sochárstvu, kresbe a voľnej výtvarnej tvorbe.



"Celý život som hľadal momenty, na ktoré sa môžem tešiť, a tieto nachádzam aj teraz. Mám veľa nápadov, mám plné skicáre, mám fantastickú rodinu. A veľmi sa teším na to, čo ma ešte čaká," povedal jubilujúci umelec pri otvorení výstavy svojich diel, ktoré skrášľujú a dotvárajú bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS).



Ján Ťapák žije so sochárstvom 33 rokov. "Ono mi dovolilo myslieť srdcom a cítiť rozumom. Privádza ma do úžasných situácií. Dokážem v trhline času zalietať si vo vesmíre a v zlomku sekundy sa ponoriť do hlbín oceánu a fantazírovať. Sochárstvo je krásne dobrodružstvo," dodáva oslávenec k výstave s názvom Sochy v divadle. Predstavuje výber Ťapákových diel obohatený skicami sôch a svetelnými panelmi, ktoré dopĺňajú aj sprievodné texty.



Diela sú umiestnené v celom priestore vrchného i spodného foyeru divadla, dostupné sú pred predstaveniami a počas nich. "Pri tejto výstave som si uvedomil odlišnosti umeleckých postupov - kým divadlo rozvíja myšlienku do deja, takzvane ju rozbaľuje, tak v sochárstve je to presne opačne. Všetky vnemy a inšpirácie sa sústreďujú a zhmotňujú do jedného objektu," vysvetľuje Ťapák. Výstavu prijal podľa vlastných slov ako veľmi príjemnú výzvu. Zvedavý je, ako bude symbióza divadelného a sochárskeho umenia ladiť.



Jubilujúci Ján Ťapák vystavuje v DNS celkovo 26 sôch, ktoré sú podporené svetelnými bannermi s fotografiami diel a ich skicami. Výstava potrvá do 30. júna 2023.