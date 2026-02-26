< sekcia Magazín
Soňa Horňáková prichádza s ôsmym albumom
Album Na zadnej strane hodiniek prináša dvanásť komorne ladených, poetických piesní.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenská pesničkárka Soňa Horňáková vydáva svoj ôsmy štúdiový album s názvom Na zadnej strane hodiniek. Novinka vychádza vo vydavateľstve Slnko Records v digitálnej podobe aj na CD nosičoch. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.
Album Na zadnej strane hodiniek prináša dvanásť komorne ladených, poetických piesní. Autorkou hudby a textov je Soňa Horňáková, s výnimkou textu titulnej skladby, ktorý pred viac ako dvadsiatimi rokmi napísal a osobne jej venoval básnik a textár Jozef Augustín Štefánik.
„Môj nový album prináša jednoduché, skromne zaranžované piesne, v ktorých možno vystopovať istú dávku poetiky. Hovoria o všetkom a o ničom. Čo z toho napokon preváži, závisí od obrazotvornosti poslucháča a jeho ochoty stíšiť sa a počúvať,“ hovorí Horňáková.
Album vznikal počas roka 2025 v nahrávacích štúdiách Garden Studio a Loft Studio za účasti hudobníkov, s ktorými Horňáková dlhodobo spolupracuje. Kľúčovými členmi tímu boli jej dlhoroční priatelia a členovia bývalej kapely SH Band - multiinštrumentalistka Jana Krajčovičová a bubeník Vlado Brcho Kaňák, ktorí stáli už pri zrode jej prvých albumov. Medzi štúdiovými hosťami nechýbajú ani výrazné osobnosti z predchádzajúcich projektov - gitaristi Martin Zajko a Peter Pedro Granec.
Hudobnú produkciu albumu zastrešila Jana Krajčovičová, nahrávanie mal na starosti Peter Pedro Granec, mix a mastering realizoval Igor Baar. Vizuálnu podobu albumu vytvorila grafička Jana Grancová.
