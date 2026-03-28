Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
Soňa je vytrvalá žena

Soničky, ktoré oslavujú meniny 28. marca, konajú s veľkou rozvahou a nedajú sa len tak ľahko "vytočiť".

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Ženské meno Soňa je variantom mena Žofia, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená "múdrosť". Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme napríklad Sonička, Soňka, Soni.

Soničky, ktoré oslavujú meniny 28. marca, konajú s veľkou rozvahou a nedajú sa len tak ľahko "vytočiť". Málokomu sa zveria s bolesťami svojej duše. Sú väčšinou inteligentné a sčítané, štúdium im spôsobuje potešenie. Často uvažujú akýmsi chlapským spôsobom. Vlastná im je aj cieľavedomosť a vytrvalosť. V pracovnom prostredí sa uplatnia veľmi dobre v tíme, kde prevažujú muži. Vyjadrujú sa priamo a zrozumiteľne.

V detstve si vyžadujú väčšiu opateru. Majú predispozície na lymfatické choroby. Prospeje im aktívny pohyb v prírode.

Soničky ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastnými farbami sú zelená a hnedá, ochranné rastliny horec, ľubovník, kamene jaspis a karneol.
