Šou Angry Birds on Ice finišuje s prípravami

Bratislava 10. decembra (OTS) - Videli ste film Angry Birds? Tak to je len malá ochutnávka zážitku, ktorý si užite na jedinečnej šou Angry Birds on Ice. Slovenský projekt od slovenských tvorcov bude naozaj na svetovej úrovni. Fanúšikovia sa môžu tešiť na „nahnevaných operencov“ a iné fantastické nadrozmerné rekvizity. Tvorcovia teraz finišujú s prípravami. Skladateľ Oskar Rózsa kompletizuje v štúdiu hudbu. Jednu z piesní naspieval Dan Bárta a americká speváčka Ali Caldwell, ktorá je vokalistkou Christiny Aguilera. Šou vypukne 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Tvorcovia na čele s režisérom Jurajom Benčíkom finišujú s prípravami veľkolepej šou. Dokončujú všetky zložky inscenácie – kostýmy, scénografické prvky, zvukovú časť aj prípravu akrobatov a korčuliarov.,“ prezradil režisérAutorom hudby je Oskar Rózsa, ktorý vytvoril muzikálovo – symfonickú dokonca až filmovú hudbu, ktorá však obsahuje výrazové prvky vychádzajúce zo slovenského folklóru.“ konštatujeOskar komponoval hudbu k Angry Birds celkovo 11 mesiacov. V štúdiu nahrával texty a piesne so Svetlanou Rymarenko, Zdenkou Prednou, Michaelou Ružičkovou, Danom Heribanom, Petrom Kollárom a Dušanom Kollárom. Bicie nahrával Martin Valihora, gitary Adam Mičinec a Michal Bugala, sólistami sú huslista Stano Palúch, trumpetista Ľubomír Kamenský, sólo flautistka Dagmar Kamenská, Marcel Comendant nahral cimbal, Tomáš Valíček akordeón a nebudú chýbať ani fujary a srandovné ľudové inštrumenty.,“ neskrýval radosťPiesne v šou majú rôzny hudobný žáner, nechýba punk ani swing. Jedna z 12-tich pesničiek sa dokonca nahrávala v USA. Naspievala ju Ali Caldwell, ktorá sa nedávno vrátila z turné s Christinou Aguilerou. Mužský part naspieval Dan Bárta.,“ prezradilTexty piesní napísal v angličtine syn Juraja Benčíka - Štefan Benčík. Spoluautorkou niektorých hudobných partov je aj manželka Oskara Zdenka Predná, ktorá aj naspievala jednu z postáv.uzavrelVšetky úžasné skladby, masky, kostými a choreografiu zažijete už čoskoro vo fantastickej ľadovej šou Angry Birds on Ice. Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk . Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com