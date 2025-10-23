< sekcia Magazín
Španielsky film Počuješ ma? približuje svet nepočujúcich
Snímku režisérky Evy Libertad, ktorá získala Divácku cenu sekcie Panorama na Berlinale, prináša do slovenských kín od štvrtka Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Intímny a hlboko ľudský príbeh o nepočujúcej žene, ktorá sa stáva matkou a hľadá cestu k porozumeniu medzi tichom a svetom zvuku, rozpráva španielsky film Počuješ ma? Snímku režisérky Evy Libertad, ktorá získala Divácku cenu sekcie Panorama na Berlinale, prináša do slovenských kín od štvrtka Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).
Nepočujúca Ángela počas tehotenstva zápasí s obavami, či dokáže nadviazať puto so svojou dcérou. Po pôrode jej stojí po boku partner Héctor, zatiaľ čo ona sa učí zvládať materstvo v prostredí, ktoré neposkytuje dostatočnú podporu ani pochopenie pre ľudí so sluchovým postihnutím.
„Pomocou precízneho scenára otvára divákom svet nepočujúcich. Ako sa cítia, čo prežívajú, ako bojujú o pochopenie v priestore pestrých zvukov. Inklúzia sa tak stáva tou najdôležitejšou, často neviditeľnou podanou rukou,“ približuje filmovú novinku ASFK.
Hlavnú úlohu zverila režisérka svojej sestre Miriam Garlo, nepočujúcej umelkyni špecializujúcej sa na fotografiu a vizuálne umenie. „Je herečka a je nepočujúca. Pred pár rokmi začala premýšľať o tom, že by sa stala matkou. Veľa sme sa o tom rozprávali a ona sa mi zverila so svojimi očakávaniami a obavami z materstva vo svete, ktorý je stvorený počujúcimi a pre počujúcich. Z týchto rozhovorov vznikol krátky film Sorda (2021), ktorý vo mne zanechal pocit, že veľká časť Ángelinho príbehu ešte zostala nedopovedaná“, objasňuje španielska režisérka a sociologička Eva Libertad genézu filmu.
Ide o jej druhý celovečerný film, predtým nakrútila niekoľko krátkometrážnych filmov a jeden celovečerný film, televíznu sociálnu drámu Nikolina (2020). „Tvorbu Evy Libertad charakterizuje citlivosť, témy identity a dôraz na spoločenské súvislosti. Vo filmovej tvorbe spája osobné príbehy so širším spoločenským kontextom,“ opisuje distribučná spoločnosť.
Dodáva, že film vznikol z krátkometrážnej verzie Sorda (2021), ktorá bola nominovaná na národnú španielsku filmovú cenu Goya. Celovečerný debut Počuješ ma? mal premiéru na Berlinale 2025, kde získal Divácku cenu sekcie Panorama. Odvtedy ho uviedli na MFF Karlove Vary, na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti a na ďalších festivaloch. Pred dvoma týždňami ho Európsky parlament a Európska filmová akadémia nominovala na Cenu publika LUX. O víťazovi ocenenia nerozhoduje porota, ale samotní diváci z celej Európy. Hlasovanie za film je otvorené do 27. apríla 2026.
