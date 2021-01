Šperkár Anton Cepka sa dožíva 85 rokov

Šulekovo/Bratislava 17. január (TASR) - Sochár a šperkár Anton Cepka patrí k najvýznamnejším protagonistom tzv. autorského šperku 20. storočia. Je považovaný za zakladajúcu osobnosť slovenských a českých tvorcov moderného šperku. Je prvým profesionálne školeným šperkárom na Slovensku. Bez jeho účasti sa nezaobišla žiadna významná medzinárodná výstava autorského šperku, je najviac spomínaným umelcom vo všetkých zahraničných publikáciách o tomto umení. V nedeľu 17. januára sa umelecký šperkár Anton Cepka dožíva 85 rokov. Anton Cepka sa narodil 17. januára 1936 v Šulekove neďaleko Hlohovca. V Bratislave absolvoval oddelenie rezbárstva na Strednej škole umeleckého priemyslu (1952-1957) u Antona Drexlera a Ludwika Korkoša. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, v špeciálnom ateliéri pre umelecké spracovanie kovov u sochárov Jana Nušla a Aleny Novákovej (1957-1963).



Ako čerstvý absolvent zažiaril v roku 1964 vo vtedajšom Západnom Nemecku na Medzinárodnom veľtrhu umeleckého remesla v Mníchove. Za svoju diplomovú prácu - kolekciu strieborných šperkov získal Zlatú medailu a Bavorskú štátnu cenu. V roku 1967 mu udelili Cenu Cypriána Majerníka a čestné uznanie na Svetovej výstave EXPO v Montreale. Na Medzinárodnej výstave šperkov a bižutérie v Jablonci nad Nisou získal zlatú (1977) a striebornú (1980) medailu.



V roku 1990 sa stal prvým predsedom združenia šperkárov Aura a založil Ateliér šperku na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Na tejto škole bol habilitovaný na docenta (1993), udelili mu čestnú medailu (1999) a titul doktor honoris causa (2001). Je laureátom Ceny Fondu výtvarných umení SR (2011).



K Cepkovým obľúbeným materiálom patrí bielené striebro, optické sklo, farebné polodrahokamy a moderné akrylové sklo. Jeho charakteristickým vyjadrovacím prostriedkom sú brošne a prívesky.



Vo svojej tvorbe zostal verný geometricko-abstraktnému vyjadreniu, do ktorého zapájal pohyb a svetlo. Nevyhýbal sa ani priestorovým objektom a sochám do verejných priestorov. Jeho prvým kinetickým exteriérovým objektom bola abstraktná kompozícia pre košické sídlisko v roku 1966, dokopy ich realizoval 13. Vytvoril aj niekoľko reliéfov a plastík do sobášnych siení a interiérov, týchto mal na konte viac ako 20.



Po roku 1989 aj jeho diela postihol trend ničenia a miznutia. Dodnes sa zachovali jeho diela len v sobášnych sieňach v Rimavskej Bani, Pezinku a Starom Tekove. V Krásne nad Kysucou sa zachoval jeho stropný osvetľovací systém.



Anton Cepka žije vo Svätom Jure pri Bratislave. V jeho umeleckých šľapajach ide aj jeho syn Matúš Cepka, ktorý sa takisto venuje šperkárstvu.