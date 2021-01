Speváčka Andie J vydáva debutovú EP platňu

Bratislava 19. januára (TASR) - Mladá slovenská speváčka a skladateľka Andrea Juhásová alias Andie J vydáva debutovú EP platňu. Pracovala na nej počas minulého roka v spolupráci s King Shaolin Studios. EP obsahuje päť rozmanitých skladieb v angličtine, v ktorých speváčka čerpá námety nielen z vlastného života, ale i snov a vykreovaných predstáv. TASR o tom informoval manažér Michal Neffe.



Úvodnou je dynamická skladba Energy. V druhej piesni Voyage Like on River sa v texte Andie J vyhrala s detailmi a samotná skladba v sebe nesie nostalgiu, napätie a lásku v jednom. Nasledujú Happy Blue a Raspberry, ktoré poslucháča prenesú do rozprávky. Záverečnou je Shoot Me to the Moon, ku ktorej vznikol minulý rok aj videoklip. Nahrávanie skladieb prebiehalo v King Shaolin Studios pod dohľadom skúseného skladateľa, speváka kapely King Shaolin a producenta Domiho Stoffa.



„Častokrát mám pocit, že som len chodiaca ulita. Ako žijúce prázdno. No potom, keď čítam svoje texty a počúvam melódie svojich skladieb, uvedomujem si, že je prázdny len pohľad, ktorým sa na seba pozerám. Každý prežitý deň je mojou inšpiráciou. Niekedy si prajem, aby sa ľudia dokázali pozrieť jeden druhému do vnútra, aby pochopili, čo sa tam skutočne odohráva. Neviem to presne opísať, ale je to niečo, ako keď je vám smutno a vy jednoducho musíte plakať. Alebo keď máte hnev, a tak kričíte. Ja keď niečo cítim, musím písať, spievať a rýchlo to nahrať,“ uviedla pre médiá speváčka.